ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021.

بعد عودة النادي الأهلي من قطر ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، خاض مباشرةً مباراته الأولى في الأميرة السمراء هذا الموسم، وكانت على ستاد القاهرة الدولي ضد المريخ السوداني، ونجح المارد الأحمر في الفوز بثلاثيةٍ نظيفة.

صعد الأهلي مباشرةً إلى صدارة المجموعة بهذا الانتصار، وذلك بفارق الأهداف عن نادي سيما الذي فاز في المباراة الأولى على فيتا كلوب، وهو ما يشير إلى أن هذا اللقاء هو لقاء فك الارتباط، واقتراب حامل اللقب من بطاقة التأهل مبكرًا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021 والتشكيل المتوقع

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا هي القناة السابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة سيمبا - الأهلي الثلاثاء 23 فبراير 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 7

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة السابعة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 7 نايل سات 12467 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الأهلي وسيمبا عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.