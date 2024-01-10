ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو كرة القدم بشغف انطلاق كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

يطلق العنابي ركلة بداية مشوار الحفاظ على اللقب والحصول على الكأس الآسيوية الثانية لهم في التاريخ بمباراته أمام المنتخب اللبناني الطموح الذي يسعى للوصول بعيداً قدر الإمكان هذا العام، علما بأن منتخب الأرز لم يُتوج باللقب من قبل.

تُعد النسخة الحالية هي الثانية على التوالي التي يتواجد فيها منتخب قطر رفقة منتخب لبنان في نفس المجموعة، ولكن باختلاف النسخة الماضية بوجود منتخبي السعودية وكوريا الشمالية، فهذه المرة يتواجد معهم الصين وطاجيكستان ضمن المجموعة الأولى، فهل هو فآل جيد للعنابي لتحقيق نفس الإنجاز من جديد؟

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان؟

تقام المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر ولبنان يوم الجمعة 12 يناير 2024 على استاد لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان ؟

مباريات الكأس الآسيوية سوف تذاع عبر شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان على قنوات beIN Asian Cup التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

كيف تشاهد المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر ضد منتخب لبنان عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر ضد منتخب لبنان عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع أهم مباريات الكأس الآسيوية.

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