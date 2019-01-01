ما هي القنوات الناقلة لكأس الخليج؟ وكيف تتابع مباريات خليجي 24؟

تعرف على القنوات التي ستنقل كأس الخليج 24 المقرر لها في قطر، وتعرف على كيفية متابعة مباريات خليجي 24..

تحبس دول الخليج العربي أنفساها استعدادًا للبطولة الأغلى، بطولة كأس الخليج، والتي تقام في نسختها الرابعة والعشرين على الأراضي القطرية، في الفترة بين 26 نوفمبر، الموافق 29 ربيع الأول، وحتى 6 ديسمبر، الموافق 9 ربيع الثاني.

الأحداث التي صاحبت البطولة زادت من حجم الإثارة المتوقعة، حيث كان من المفترض أن تُقام بنظام الدوري بعد إعلان منتخب السعودية، منتخب الإمارات ومنتخب البحرين انسحابهم من البطولة، لكن عاد الثلاثي وقرروا المشاركة أخيرًا.

بالتالي، ستعود البطولة لنظامها المعتاد بنظام المجموعتين، وقد أُقيمت القرعة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن مجموعتين ناريتين تُجعلان الإثارة ما هي إلا مسألة وقت.

المجموعة الأولى سوف تضم منتخب قطر ومنتخب الإمارات ومنتخب العراق إلى جانب منتخب اليمن، فيما ستضم المجموعة الثانية منتخب السعودية ومنتخب الكويت وكذلك منتخب البحرين ومنتخب عُمان.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي وجداول المجموعات

يحمل لقب هذه البطولة منتخب عُمان والذي توِّج بالنسبة الماضية بعد الانتصار على منتخب الإمارات في النهائي بركلات الترجيح، ويدخل هذا الجيل المميز من أبناء السلطنة البطولة وعينه على الحفاظ على اللقب وتحقيق اللقب الثالث التاريخي لهم في البطولة.

ولكن تُرى ما هي القنوات التي يُمكن من خلالها متابعة هذه البطولة الكبيرة؟ الأكيد أن هناك سبلًا كثيرة لذلك، في هذا التقرير نتعرف معكم على القنوات الناقلة لكأس الخليج 24..

القنوات الناقلة لخليجي 24:

القنوات الناقلة beIN SPORTS HD AD SPORTS HD قنوات الكأس KSA SPORTS HD SPORTS HD Dubai SPORTS HD Iraqi SPORTS HD SPORTS HD KTV SPORTS HD Jordan SPORTS

قطر، السعودية والإمارات .. المرشحون للفوز بكأس خليجي 24

كيف تتابع خليجي 24 عبر الإنترنت؟

إلى جانب هذه القنوات، فيمكنك أن تتابع أحداث مباريات كأس الخليج 24 من خلال البث المباشر لموقع جول والذي يُغطي الأحداث كما ولو كنت في الملعب أو أمام التلفاز في حالة تعثر متابعة المباراة بالفيديو.