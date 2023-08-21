ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي انطلقت تصفياتها منذ شهر يوليو الماضي ويتنافس فيها الكثير من الفرق قبل أن يخوضوا مباريات إقصائية من أجل التأهل الى البطولة الأهم والأقوى في أوروبا والتي تحظى بمتابعة وجماهيريه هي الثانية من حيث الأرقام بعد منافسات كأس العالم للمنتخبات.

مانشستر سيتي هو حامل اللقب في النسخة الماضية، بينما يظل ريال مدريد هو البطل التاريخي للبطولة وصاحب أكثر ألقاب البطولة، فيا ترى من هو بطل النسخة القادمة من الشامبيونز ليج؟ ومتى موعد القرعة؟

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لقرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، والتي سنشاهدها يوم الخميس 31 أغسطس 2023.

التاريخ الخميس 31 أغسطس 2023 الحدث قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة قرعة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال.

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