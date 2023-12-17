ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي خاضت فيها فرق أوروبا منافسة شرسة في مرحلة المجموعات منذ التاسع عشر من سبتمبر الماضي وحتى الثالث عشر من ديسمبر.

لنصبح على أعتاب أولى المراحل الإقصائية وهو الدور ثمن النهائي للبطولة الأغلى والأهم في أوروبا والتي تحظى بمتابعة وجماهيرية هي الثانية من حيث الأرقام بعد منافسات كأس العالم للمنتخبات.

ما الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023 -2024؟

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مانشستر سيتي هو حامل اللقب في النسخة الماضية، بينما يظل ريال مدريد هو البطل التاريخي للبطولة وصاحب أكثر ألقاب البطولة، فيا ترى من هو بطل النسخة القادمة من الشامبيونز ليج؟ ومتى موعد قرعة دور الـ16 التي سوف تخوض منافستها فرق أوروبا ما بين شهري فبراير ومارس من العام المقبل؟

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 بمدينة نيون السويسرية.

وتنطلق مراسم القرعة للدور ثمن نهائي دوري الأبطال في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة القرعة الخاصة بثمن نهائي ذات الأذنين عبر قناة beIN Sports News.

كيف تشاهد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور الـ16 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع جميع مراسم سحب القرعة.

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