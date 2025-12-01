ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب "كرافين كوتاج" لاستضافة مباراة هامة تجمع فولهام ومانشستر سيتي في جولة منتصف الأسبوع من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

يدخل فولهام اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزاً كبيراً في الجولة الماضية على جاره اللندني توتنهام بهدفين نظيفين، حيث يأمل رجال المدرب ماركو سيلفا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة سلسلة الانتصارات، رغم أن سيلفا لم يسبق له الفوز أو حتى التعادل أمام بيب جوارديولا.

في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لتقليص الفارق مع آرسنال المتصدر، مستغلاً تعثر "الجانرز" مؤخراً. ورغم الفوز الأخير على ليدز يونايتد، إلا أن "السيتيزنز" عانوا دفاعياً ويحتاجون لاستعادة توازنهم في هذه الفترة الحاسمة من الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.



ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟



تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فولهام ومانشستر في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق محمد بركات.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت في الخارج، فقد تحتاج إلى استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN) لمشاهدة المباريات باستخدام خدمة البث المعتادة. تتيح لك شبكة VPN، مثل NordVPN، إنشاء اتصال آمن عبر الإنترنت عند البث. إذا لم تكن متأكدًا من شبكة VPN التي يجب استخدامها، فراجع دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة فولهام ومانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز Craven Cottage

ستقام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فولهام ومانشستر سيتي في كرافن كوتيدج في 2 ديسمبر الساعة 22:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية / 23:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

فولهام ضد مانشستر سيتي أخبار الفريق وتشكيلات

أخبار فريق فولهام

لا يزال الظهير المهاجم أنتوني روبنسون غائبًا بسبب إصابة في الركبة. كما لا يزال رودريغو مونيز غير متاح بسبب إصابة في أوتار الركبة. سيتردد سيلفا في إجراء تغييرات في التشكيلة نظرًا لقلة عدد اللاعبين المتاحين. سيتوقف الأمر على قدرة اللاعبين الحاليين على اختبار حدودهم مع توالي المباريات بوتيرة سريعة. ويأمل هاري ويلسون، الذي خرج من الملعب وهو يعرج، أن يتم اعتماده لياقته البدنية.

التشكيلات المتوقعة: لينو؛ تيتي، أندرسن، باسي، سيسيجنون؛ إيووبي، بيرج؛ ويلسون، كينج، تشوكويزي؛ جيمينيز

أخبار فريق مانشستر سيتي

يصبح غياب رودري مستمراً مصدر قلق لغوارديولا، حيث يتعرض فريقه لضغط شديد في وسط الملعب. كما يفتقد خبرة ماتيو كوفاسيتش في خط الوسط. نتوقع أن يضرب روليت بيب مرة أخرى مع تراكم مباريات منتصف الأسبوع. سوف يكون إرلينغ هالاند، الذي فشل في التسجيل لثلاث مباريات متتالية، حريصاً على إنهاء جفافه التهديفي الصغير وتسجيل هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيلات المتوقعة: دوناروما؛ نونيس، جفارديول، دياس، أيت-نوري؛ لويس، غونزاليس؛ شيركي، فودن، مرموش؛ هالاند

