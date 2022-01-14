ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف الهلال نظيره التعاون في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي، بالمباراة المزمع إقامتها على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد الفوز الذي حققه على الطائي برباعية نظيفة وأداء مميز لكتيبة جارديم.

أما التعاون فيحتل المركز 16 برصيد 17 نقطة فقط ونجح في الفوز آخر مباراتين على ضمك والحزم.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة





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ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون؟

موعد مباراة الهلال والتعاون هو السبت الموافق 15 يناير 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - التعاون السبت 15 يناير 2022،



20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تتابع مباراة الهلال والتعاون عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.