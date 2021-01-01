كيف تشاهد مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدات في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

تنطلق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وذلك في نسخة استثنائية تستضيف أغلب مبارياتها المملكة العربية السعودية.

سيستهل نادي النصر مبارياته في اليوم الأول من الجولة، حيث سيلتقي بالوحدات على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث ينافس الفريقان في المجموعة الرابعة المتواجد بها أيضًا السد القطري وفولاذ الإيراني.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدات في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 وكيف تتابعها عبر الإنترنت.

متى مباراة النصر والوحدات؟

ستنطلق صافرة مباراة النصر والوحدات في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك يوم الأربعاء القادم 14 أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب الوحدات - النصر الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 20:00 الأردن مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدات دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي على ما يبدو لم تحصل على الحقوق من جديد.

المباراة القنوات الناقلة الوحدات - النصر لم تتحدد

كيف تشاهد مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوضول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.