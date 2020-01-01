ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة للدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف يمكنك أن تتابعه عبر الإنترنت من أي مكان في الوطن العربي؟

عادت مسابقة الدوري الألماني من جديد بعد شهرين من الغياب بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا وجميع دول العالم، وكان التوقف في مارس وعاد في منتصف مايو 2020.

عاد البوندسليجا دون جمهور وبتعليمات صارمة لمنع العدوى في حالة إصابة أحد اللاعبين بالمرض، ولا يوجد أي خطة زمنية لعودة الجمهور، لكن عودته شجع الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي على العودة من جديد.

يعتبر الدوري الألماني من أكثر الدوريات متابعةً في العديد من البلاد في الوطن العربي والعالم، حيث يتنافس في هذه المسابقة فرق ذات شعبية كبيرة وتاريخ عظيم في كرة القدم لعل أبرزهم بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وشالكه وغيرهم.

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ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ونتعرف معاً في هذا التقرير على القنوات الناقلة للدوري الألماني في العالم العربي، وأيضاً كيفية متابعة مباريات البوندسليجا عن طريق الإنترنت.

ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟

قنوات بي إن سبورتس تمتلك حقوق بث الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري، وقد خصصت قناة بي إن سبورتس 5 لتكون القناة الرسمية للبطولة، لكن بعد العودة وحيدة بعد الكورونا أصبحت المباريات تذاع على القناة الأولى، إلا أنه من المتوقع أن تعود مباريات الدوري الألماني للقناة الخامسة مع عودة بقية الدوريات.

البطولة القناة الناقلة الدوري الألماني beIN Sports HD 5

ما هو سعر اشتراك بي إن سبورتس؟

تمنح بي إن سبورتس الفرصة للمتابعين للاشتراك في قنواتها الناقلة للدوري الألماني بعدة باقات مختلفة.

الباقة الأولى هي الأساسية التي لن تتيح لك جميع مباريات الدوريات الكبرى بل بعضها، فالقنوات الرياضية المتواجدة بها هي 7 و8 و9 فقط، ولا تذاع عليها المباريات إلا في حالة التداخل.

إذا أردت الاستمتاع بالقنوات الرياضية فقط تتيح لك بي إن الاشتراك في الباقة الرياضية التي تمنحك 17 قناة ناطقة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أما الباقة الثانية التي تتيح هذه القنوات فهي الباقة المميزة.

الباقة مصر السعودية basic 804 جنيه 390 ريال sports 2004 جنيه 650 ريال entertainment 1080 جنيه 680 ريال premium 2400 جنيه 780 ريال

كيف تتابع الدوري الألماني عبر الإنترنت؟

يتيح لك الاشتراك في باقات بي إن الناقلة للدوري الألماني قسيمة مجانية لمتابعة البطولة عبر الإنترنت عن طريق خدمة بي إن كونكت.

لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، فموقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.