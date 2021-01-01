كيف تشاهد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي ضد الشرطة في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

ينتظر عشاق الكرة العربية من المحيط للخليج ديربي عربي خليجي بين الأهلي السعودي والشرطة العراقي، وذلك في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

ستكون هذه مباراة الفرصة الأخيرة للراقي، ففي حالة التعادل أو الخسارة ستصعب مهمة تأهله عن المجموعة الثالثة في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث يمتلك نقطة واحدة فقط في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الدحيل الوصيف، و5 نقاط عن استقلال المتصدر.

سحق الفريق الإيراني الأهلي السعودي في المباراة الأولى للفريقين في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 بخمسة أهدافٍ لهدفين، وكاد الأخضر أن يخسر المباراة الثانية من الدحيل القطري، لكن عمر السومة سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

لا يختلف حال الشرطة العراقي كثيرًا عن نظيره السعودي، فقد خسر الفريق في مباراتيه الأولتين من الدحيل واستقلال على التوالي، ليتواجد في المركز الأخير ويكون الأقرب لتوديع المسابقة حتى الآن.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا 2021؟

ستنطلق صافرة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية والعراق، وذلك يوم الأربعاء 21 أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب الشرطة - الأهلي الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

23:15 السعودية والعراق، 00:15 الإمارات الجوهرة المشعة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

المباراة القنوات الناقلة الشرطة - الأهلي لا يوجد

كيف تشاهد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.