ما هو تردد قناة السعودية الرياضية؟ وما هي البطولات المذاعة عليها؟

أطلقت هيئة الإذاعة والتليفزيون القنوات الرياضية السعودية منذ حوالي 18 عامًا، فما هو ترددها؟ وما هي البطولات التي تمتلك القناة حقوقها؟

في 23 رجب 1423 الموافق 24 سبتمبر 2002، أطلقت هيئة الإذاعة والتليفزيون في المملكة العربية السعودية القناة الرياضية الرسمية الأولى في البلاد، وكان الهدف منها كما هو واضح من اسمها تخصيصها للرياضة في المملكة بجميع أنواعها.

بالطبع أخذت القنوات الرياضية السعودية منذ البداية حقوق جميع مسابقات كرة القدم في البلاد، فكانت هي الناقل للدوري السعودي وبالطبع الكؤوس السعودية المختلفة.

شهد موسم 2018-2019 انطلاقة جديدة للكرة السعودية ككل، لم تتخلف عنها القناة الرياضية الرسمية بالتأكيد، وكانت البداية بتغيير اسمها من KSA Sports إلى الاسم الحالي " القنوات الرياضية السعودية"، وأضيفت قناتين أخرتين لتصبح شبكة مكون من أربع قنوات.

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فما هو تردد القنوات الرياضية السعودية؟ وكيف يمكنك متابعتها عبر الإنترنت؟ وما هي البطولات التي حصلت الشبكة السعودية على حقوقها؟ ومن هم المعلقون والمحللون المتواجدين بها؟

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ما هو تردد القناة السعودية الرياضية؟

إذا كنت مقيم في المملكة أو خارجها ستتمكن من متابعة القناة السعودية الرياضية، حيث ستجدها على 3 أقمار صناعية، عربسات ونايل سات وياه سات.

تردد القناة السعودية الرياضية على عرب سات

تردد القناة السعودية الرياضية على عرب سات هو 12149 على استقطاب أفقي وعمودي ومعدل الترميز 27500 ، أما معامل التصحيح فهو 5/6 .

تردد القناة السعودية الرياضية على نايل سات

تردد القناة السعودية الرياضية على نايل سات هو 12284 على استقطاب أفقي وعمودي ومعدل الترميز 27500 ، أما معامل التصحيح فهو 5/6 .

تردد القناة السعودية الرياضية على ياه سات

تردد القناة السعودية الرياضية على ياه سات هو 12015 على استقطاب أفقي وعمودي ومعدل الترميز 27500 ، أما معامل التصحيح فهو 5/68/9 .

كيف تتابع القناة السعودية الرياضية عبر الإنترنت؟

مع الانطلاقة الثانية للقناة السعودية الرياضية وحتى قبلها، أطلقت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستجرام، كذلك أصبحت تمتلك قناة رسمية على يوتيوب.

هذه الحسابات تذيع بث مباشر بالفيديو لمعظم المباريات المذاعة على القنوات الأربع، كذلك البرامج التي تذاع عليها، كما ستجد عليها مقاطع فيديو من أهم أحداث اللقاءات في جميع البطولات المذاعة، وأهم لقطات وتصريحات النجوم والمحللين في البرامج.

حسابات القناة السعودية الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي

ما هي البطولات المذاعة على القناة السعودية الرياضية؟

بالطبع تنقل القناة السعودية الرياضية جميع مسابقات كرة القدم في المملكة، بداية من دوري المحترفين السعودي، ومرورًا بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي ودوري الدرجة الأولى السعودي، وانتهاءً بجميع بطولات الأعمار السنية السعودية.

أذاعت القنوات أيضًا بطولة كأس العرب للأندية الأبطال ، وعلى الصعيد الأوروبي أذاعت مباريات كأس ملك إسبانيا موسم 2019-2020 وكأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني 2019 .

لا تقتصر حقوق القنوات الرياضية السعودية على كرة القدم وحسب، حيث تنقل أيضًا سباقات الخيل ومنافسات الألعاب الإلكترونية.

حقوق القناة السعودية الرياضية:

من هم معلقو القناة السعودية الرياضية؟

هناك عدد من المعلقين يستمتع بهم الجمهور في إذاعة مباريات البطولات المختلفة على القناة الرياضية السعودية من جنسيات مختلفة في الوطن العربي الكبير هم:

فهد العتيبي

فارس عوض

محمد النعمي

بلال علام

يوسف السلطان

علي الربيع

محمد البخيتان

عائد العصيمي

راشد الدوسري

عبد العزيز هوساوي

من هم محللو المباريات في القناة السعودية الرياضية؟

يتواجد في القناة السعودية الرياضية عدد من المحللين الرائعين والمتخصصين في تحليل الدوري السعودي وجميع المسابقات التي تنقل على القنوات، لا سيما كأس ملك إسبانيا وغيره هم: