القنبلة الأولى التي ستشعل باريس سان جيرمان على وشك الانفجار!

الأزمة ستبدأ قريبًا..

قد تبدأ الأزمات قريبًا في غرف خلع ملابس باريس سان جيرمان، هكذا تقول صحيفة "آس" الإسبانية، التي أشارت إلى أن الوضع يبدو مقلقًا للغاية في الأيام الماضية.

الحديث هنا من قبل الصحيفة الإسبانية أتى عن قرار المدرب ماوريسيو بوتشيتينو غير المحسوم حتى اللحظة بشأن من سيكون الحارس الأساسي لبي آس جي في الفترة المقبلة.

باريس ضم إلى صفوفه هذا الصيف الحارس جيانلويجي دوناروما في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع ميلان، ويتواجد بالفعل لديه حارس صاحب خبرة ضخمة وهو كيلور نافاس.

وبعد الأداء الذي قدمه الحارس الكوستاريكي في مباراة بريست، إذ تلقت شباكه هدفين انتُقد عليهما من الجماهير، بدأت الأسئلة تظهر حول المستقبل ومن سيحمي عرين النادي الفرنسي.

للمصادفة، كان دوناروما للمرة الأولى متواجدًا على دكة بدلاء باريس، ومن هنا بدأت مناداة بأن يصل الحارس الإيطالي الموهوب إلى التشكيل الأساسي بداية من المباراة المقبلة.

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صحيح وأن بوتشيتينو دافع عن نافاس بشدة عندما تحدث إلى الصحافة، ولكنه حتى اللحظة لم يقرر من سيكون الحارس الأساسي، وبالتبعية تزداد الشائعات والأزمات بين الحين والآخر.

الصحافة الفرنسية لا يعجبها تصرف المدرب الأرجنتيني في هذا الصدد وتضغط عليه لحسم القصة، ومن جهة أخرى تظل حرب باردة بين الحارسين قائمة في غرف خلع الملابس.

يتعين على بوتشيتينو حسم المسألة في أسرع وقت ممكن وإلا فإن الاستمرار هكذا قد ينزع فتيل حرب بين معسكر دوناروما ونافاس، حرب ستغزيها الصحافة غير الراضية والناقمة على موقف حراسة مرمى النادي الباريسي.