القميص الثاني.. جنون نجم بايرن ميونخ بميسي لا ينتهي!

نجم بايرن ميونخ يهوى جمع قمصان ميسي...

اجتمع ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، في الملاعب مرة أخرى أمام ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ ومنتخب كندا، في بطولة كوبا أمريكا.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني، امام نظيره الكندي، مباريات كوبا أمريكا 2024، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفيها فاز التانجو بهدفين دون رد.

وعقب المباراة التقطت عدسات الكاميرات، لقطات تجمع ميسي، مع ديفيس وهما يتبادلان القمصان، وبدت السعادة على وجهة الظهير الكندي، الذي حصل على قميص البرغوث الأرجنتيني للمرة الثانية.

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وكان ديفيس، قد حصل على قميص ميسي، في مباراة بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، قبل موسمين في دوري أبطال أوروبا، وحينها كان سعيدًا أيضًا بتلك المناسبة.

وارتبط ديفيس بحبه الشديد للنجم الأرجنتيني صاحب الـ 36 عامًا، إذ ظهر في مقطع فيديو، وخلفه صورة تجمعه مع ميسي، في مباراة برشلونة، وبايرن ميونخ الشهيرة والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بثمانية اهداف مقابل هدفين.