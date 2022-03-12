القلب الشجاع .. رسالة رونالدو إلى مورجان بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

المهاجم البرتغالي كان في غاية السعادة

كشف الصحفي البريطاني بيرس مورجان، عن الرسالة التي تلقاها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

بيرس مورجان كان صاحب الفضل في انتهاء علاقة رونالدو بالشياطين الحمر، بسبب استضافته لصاحب الـ37 سنة في برنامجه الذي هاجم فيه النادي الإنجليزي والمدرب إريك تين هاج.

وقال بيرس مورجان في تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية:"لقد أرسلت إلى رونالدو صورة لويليام والاس في رسالة نصية وهو يصرخ بالحرية من فيلم القلب الشجاع".

وأضاف:"رونالدو ظن أن هذه اللقطة كانت بمثابة التلخيص الأمثل لحالته وقتها وأخبرني أنه أصبح حرًا مثل الطيور الآن".

جدير بالذكر أن رونالدو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، بعد تلقيه عرضًا من نادي النصر للانتقال إلى صفوفه لمدة موسمين براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.