القط قادم للمنزل! ووكر يتبنى "ديف المحظوظ"

هيثم محمدهيثم محمد
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Kyle Walker England 2022Getty Images
إنجلتراكأس العالمثقافةكايل ووكر

نجم إنجلترا محب للحيوانات

كشف نجم إنجلترا كايل ووكر عن العلاقة الخاصة التي طورها أثناء كأس العالم مع القط "ديف" ووعده بأن يأخده معه لبلاده.

وشهد مونديال قطر تواجد مكثف للحيوانات الأليفة، وآخرها ظهور قط في المؤتمر الصحفي لنجم البرازيل فينيسيوس جونيور.

وتحدث الظهير الأيمن للأسود الثلاثة في مؤتمر صحفي قبل لقاء فرنسا عن "ديف" القط الذي يعيش في معسكر المنتخب، وكيف يحظى بشعبية كبيرة بين اللاعبين.

ووعد ووكر بتبني القط وأخذه معه لإنجلترا إذا نجح الفريق في تحقيق البطولة والفوز بكأس العالم قطر 2022، مما جعل الجمهور يصف ديف بالمحظوظ، وأنه هو من سيعود للمنزل وليس كأس البطولة.

ويلعب منتخب إنجلترا مساء الأحد ضد فرنسا لحساب ربع نهائي المونديال، اللقاء الذي قد يلعب فيه ظهير مانشستر سيتي دوراً كبيراً للعبه أمام كيليان مبابي بنفس الجبهة.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 47929فرنسا، 2018
  • 35141ألمانيا، 2014
  • 68133إسبانيا، 2010
  • 23769إيطاليا، 2006
174972 الأصوات
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