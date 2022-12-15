القط "ديف" يشعل منافسة ثلاثية بين نجوم إنجلترا!

كان القط "ديف" بمثابة تميمة الحظ للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم قطر 2022، وبعد خروج الفريق من البطولة يظهر اسمه من جديد.
منتخب إنجلترا ودع المونديال مساء السبت الماضي عقب خسارته أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف في إطار ربع نهائي المسابقة.
وقبل هذه المباراة، تحدث كايل ووكر مدافع الفريق في مؤتمر صحفي عن القط والعلاقة الخاصة التي تربطه بلاعبي إنجلترا، ووعد باصطحابه معه إذا فازت بلاده بالمونديال.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هناك منافسة بين ووكر وجون ستونز وكالفين فيليبس من أجل الحصول على القط وتبنيه بعد العودة إلى إنجلترا.
وأوضحت أن ستونز ووكر هما الأوفر حظًا في الوقت الحالي لتبني القط الذي يبلغ من العمر عامين، بسبب رعايتهما له من البداية بعد مشاهدته يعاني من جروح في فندق الفريق.
ومن المقرر حدوث منافسة شرسة بين ثلاثي مانشستر سيتي للحصول على القط الذي لا يمكنه الذهاب إلى إنجلترا قبل منتصف العام القادم، حيث يتواجد حاليًا في دار رعاية مؤقتة في قطر.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- صحف المونديال | وداع برأس مرفوع .. و"الأمير الصغير يريد التاج"
- رجل اليوم في كأس العالم | تيو هيرنانديز يوقف زياش ويسجل في مرمى الأسود
- أسود الأطلس جعلت الديوك تظهر كالجبناء.. ردود أفعال خسارة المغرب ضد فرنسا
- أمل حمدون والمغرب عظيم .. كوميكس نصف نهائي كأس العالم