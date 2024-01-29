"القطعة الناقصة في الهلال" .. ليونيل ميسي يضيع سنواته الأخيرة مع فريق العواجيز والمنتهين

نعم إنتر ميامي سجل 3 أهداف ولكن!..

مرة أخرى.. قدّم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مستوى رائع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، ولو بأقل مجهود.

ميسي سجل هدفين - أحدهما تم إلغاءه بداعي التسلل - وصنع آخر، في مباراة الهلال وإنتر ميامي، مساء اليوم الإثنين، على كأس "موسم الرياض"، بملعب "المملكة آرينا".

ولم يكتفِ الأسطورة الأرجنتينية بذلك؛ حيث صنع العديد من الفرص إلى زملائه في الفريق الأمريكي، والذين لم ينجحوا في استغلالها وتحويلها داخل الشباك الهلالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عدم استغلال الفرص المصنوعة من ليو؛ تسببت في سقوط إنتر ميامي، بثلاثة أهداف مقابل أربعة، أمام الزعيم الهلالي، الذي خاض المباراة بغياب 13 لاعبًا؛ بسبب الإصابات أو انضمامهم إلى منتخبات بلادهم، في كأسي آسيا وإفريقيا.

المثير في الأمر.. أن مواجهة ليونيل ميسي والهلال؛ هي الأولى بعد أن رفض اللاعب الانضمام إلى الفريق الأزرق، في صيف عام 2023، مفضلًا ارتداء قميص إنتر ميامي.

القطعة الناقصة في الهلال

وعلى الرغم من فوز الهلال، الذي يبدع في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بمختلف المسابقات والمباريات الرسمية أو الودية؛ إلا أن ميسي، يظل هو القطعة الناقصة في هذا الفريق.

ذكاء ميسي الكروي وتمريراته خلف المدافعين؛ ربما هي من الأشياء القليلة التي يفتقدها الفريق الهلالي الحالي، والذي إذا حصل عليها، سيستطيع منافسة كبار الأندية العالمية، وليست السعودية والآسيوية فقط.

ومن ناحيته.. فإن ليو، سيضمن عدم إهدار تمريراته السحرية على أرضية الملعب، بـ"سذاجة" من زملائه، في حال انضمامه إلى الهلال، مثلما يحدث معه في إنتر ميامي.

إنتر ميامي وعلى الرغم من التعاقد مع أساطير في لعبة كرة القدم؛ مثل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، ومتوسط الميدان الإسباني سيرجيو بوسكيتس، ومواطنه الظهير الأيسر جوردي ألبا؛ إلا أنه لا يزال ينقصه الكثير، لكي يصبح فريقًا كبيرًا؛ والدليل سقوطه أمام الهلال، الذي لعب المباراة بالعديد من البدلاء والشباب.

وفي الأساس.. معظم هؤلاء النجوم والأساطير الذين تم التعاقد معهم في الفريق الأمريكي؛ هما كبار في السن وفي نهاية مشوارهم الكروي، أو انخفض مستواهم، في الفترة الأخيرة؛ لذلك لا يستطيعوا مساعدة ميسي بالشكل الكافي، والذي لا يزال محافظًا على موهبته، رغم وصوله إلى سن الـ36.

لذلك.. فمن الواضح أن انضمام ميسي إلى الهلال، في صيف العام القادم 2024؛ سيكون النهاية السعيدة لواحدة من أفضل القصص في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

جدير بالذكر أن أكثر من مسؤول سعودي، فتحوا الأبواب مجددًا، أمام محاولة التعاقد مع ليونيل ميسي في صيف 2024، خاصة إذا أراد اللاعب ذلك.