"القطعة المتبقية في رقعة المعارين من الاتفاق" .. الاتحاد يحسم مصير حامد الغامدي رسميًا!

الاتحاد يعلن قراره الرسمي..

أعلن نادي الاتحاد عن بقاء حامد الغامدي، لاعب فريق الكرة المعار من صفوف الاتفاق، خلال المُوسم الرياضي المُقبل.

ونشر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، إعلان تمديد فترة إعارة حامد الغامدي، من الاتفاق، لعام إضافي.

وكان الغامدي قد انتقل إلى صفوف الاتحاد، معارًا من الاتفاق، إلا أن اللاعب لم يتمكن من المشاركة لأكثر من 36 دقيقة، خلال مباراتي الوحدة والهلال، في نصف النهائي، ونهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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وأجرى الغامدي عملية جراحية على مستوى العضلة الضامة في مدينة لندن، نتيجة تكرار الإصابة، لينتهي موسمه دون مشاركة كبيرة، فيما أبدى الجهاز الفني، بقيادة مارسيلو جاياردو، اقتناعًا تامًا بإمكانيات اللاعب، ليوصي ببقائه لموسم إضافي، مع شراء عقده حال إثبات نفسه مع العميد.

وأصبح الغامدي ثالث معاري الاتفاق، الذين تأكد بقاؤهم مع الاتحاد في الموسم الجديد، بعدما قام العميد بمخاطبة "النواخذة" بطلب تفعيل بند شراء عقدي اللاعبين سعد آل موسى وأحمد الغامدي، المنصوص عليه في اتفاقية إعارتهما لصفوف النادي في شهر يناير الماضي.

وجاءت خطوة الرئيس التنفيذي للاتحاد، دومينجوس أوليفيرا، بناءً على قرار اللجنة الرياضية في النادي، بعد المستويات الجيدة التي قدمها اللاعبان خلال الفترة الماضية.

وأنهى الاتحاد موسم 2023-2024، في المركز الخامس من جدول دوري روشن السعودي، برصيد 54 نقطة، ليفقد فرصة المنافسة على البطولات الآسيوية في الموسم المُقبل.