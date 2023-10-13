القضاء الإيراني يبحث عن كريستيانو رونالدو لـ"جلده"؟ .. كشف الحقيقة كاملة

مفاجأة حول مزاعم بعض الإيراني والحكم المزعوم لجلد كريستيانو رونالدو 99 جلدة بسبب فاطمة حمامي..

"جلد كريستيانو رونالدو 99 جلدة في إيران" هذا هو العنوان العريض الذي ضرب الوسط الرياضي أمس الخميس، في مفاجأة كبرى لم يكن يتوقعها أحد.

بعض الصحف الإيرانية تحدثت عن محامٍ قام بمقاضاة قائد النصر السعودي، بداعي احتضانه الرسامة فاطمة حمامي خلال زيارته لطهران الأخيرة أثناء تقديمها هدية له، إذ قامت برسم لوحة شخصية له.

وبينما ظهر الكثيرون يتساءلون عن كيفية جلد صاروخ ماديرا بـ99 جلدة بحسب المزاعم الإيرانية، تبين أن المواقع المروجة لهذا النبأ لم تكن تنقل الحقيقة، إنما تبدو شائعات مغرضة.

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الصحفي الإيراني هاتام شيراليزاد؛ التابع لوكالة "تسنيم" أكد أن كافة الأخبار المتداولة حول هذا الملف عارية تمامًا من الصحة، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول مروجي هذه الأنباء أو المحامي مفجر القضية.

يذكر أن رونالدو زاد طهران رفقة النصر في سبتمبر الماضي، لمواجهة برسبوليس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وسط حفاوة كبيرة من الإيرانيين، ومنها كانت زيارة حمامي لفندق إقامة العالمي.