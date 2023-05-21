"القصص الجميلة يجب أن تنتهي بسعادة".. تعليق من إدارة برشلونة حول عودة ليونيل ميسي

برشلونة وليونيل ميسي قصة يجب أن تنتهي بسعادة

علق رافاييل يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، على تقارير عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، إلى النادي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم بعد عامين له مع الفريق الفرنسي. ولم يجدد ليو أو يتعاقد مع أي فريق بعد.

وتحدث رافاييل لـ "DAZN" عن ميسي وقال عن عودة لاعبهم القديم: "يُهتف باسمه، وكل مرة أتحدث تحدث مشكلة. أود عودته وهذه حقيقة نظرًا لما قدمه للنادي. بدأ في فريق شبابنا والقصص الجميلة يجب أن تنتهي بشكل جيد. غادر وما زالت القصة كذلك".

وفي الفترة الأخيرة تهتف جماهير برشلونة باسم ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة، رقم قميصه مع برشلونة، في مباريات فريقها.

وواصل نائب رئيس برشلونة "لو سار كل شيء على ما يرام وعلى الرغم من أنه يجب أن يقرر، أتمنى أن تكون العودة هي قراره، سنكون جميعًا سعداء".