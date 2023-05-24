فينيسيوس شخصية تستفزاز جماهير الفرق المنافسة!

شهد ملعب إيبيروستار أحداثًا مؤسفة خلال مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يوم الخامس من فبراير الماضي، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

خلال المباراة حدثة واقعة مشينة، حيث تعرض أحد مشجعي النادي البالياري لفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بعبارة "العاهرة السوداء".

وكشفت صحيفة "دياريو دي مايوركا" الإسبانية عن حصولها على نسخة من الوثيقة التي قدمها محامي المتهم للدفاع عنه، والتي تتهم لاعب ريال مدريد بـ "الشتائم والعدوانية" تجاه المنافسين والحكام.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن المتهم من خلال محاميه، قدم ثلاثة فيديوهات تظهر فيها اللاعب البرازيلي وهو يشتم المنافسين بعبارة "ابن العاهرة" ويوجه "ضربات" و"دفعة عنيفة" لمنافسينين وحكم خلال عدة مباريات في الدوري الإسباني.

وطالب الشاب بأن تقدم رابطة الدوري الإسباني وريال مايوركا معلومات حول ما إذا تم توبيخ فينيسيوس أو معاقبته على هذه السلوكيات: "فينيسيوس يهاجم بعنف مافيو من مايوركا ويطرحه أرضًا بدفعة عنيفة، ويضربه في العنق، وبعدها يضربه في الوجه بيده".

ويهدف المتهم إلى إبراز الإفلات المزعوم الذي تتصف به شخصية فينيسيوس وإظهاره بصورة شخصية تستفزاز جماهير الفرق المنافسة في السعى لتبرير أو تخفيف سوء سلوكه في تلك المباراة المحددة.