القرار صدر بدون VAR .. الكشف عن حديث الحكام قبل إلغاء هدف في شباك ريال مدريد

ماذا دار بين الحكم ومساعده في الديربي؟

استعرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، المحادثة التي دارت بين حكم الساحة ومساعده، في لعبة شائكة خلال ديربي العاصمة الإسبانية.

وكان حكم المباراة التي جمعت عملاقي مدريد في الجولة 23 من الدوري الإسباني "الليجا"، قد ألغى هدفًا سجله ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد بضربة رأسية في شباك الريال، بناء على إشارة من مساعده الذي أكد أن ساؤول نيجيز، لاعب أتلتيكو متداخل في اللعبة وهو في موقف تسلل.

وكشفت شبكة "ريليفو"، أن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز ومساعده راؤول كابانييرو، نالا إشادة واسعة بعد أن أثبتت المحادثة المسجلة، أنهما اتخذا القرار الصحيح.

كما ثبت من خلال المحادثة التي كشف عنها الاتحاد الإسباني، أن الحكم المساعد صرخ مرارًا وتكرارًا، بمجرد أن دخلت الكرة مرمى الحارس أندري لونين، قائلًا: "حالة تسلل.. لقد جاءت من ركلة ركنية! إنه يسدد مباشرة!".

ورد الحكم سانشيز مارتينيز، موضحًا أنه من وجهة نظره لم ير تدخل ساؤول مع حارس المرمى الأوكراني، لكن مساعده راؤول كابانييرو أوضح له أن "هناك لاعبًا أمام لونين"، مضيفًا: "بالنسبة لي، فهو في وضع تسلل بسبب تدخل على لونين"، ليتم إلغاء الهدف دون الحاجة لتدخل تقنية VAR التي جلس فيها برييتو إجليسياس، والتي صدقت على قرار الحكم ومساعده بعد ذلك.

وتم عرض المحادثة بالكامل في الفيديو الذي بثه الاتحاد الإسباني، مع تحليل اللقطة، وقال سانشيز مارتينيز "أود أن أسلط الضوء على القرار العظيم الذي اتخذ على أرض الملعب، وقبل كل شيء، من قبل مساعدي راؤول. إنها مباراة معقدة، لأن حالات التدخل تتطلب تعاوننا سويًا. القرار الذي اتخذه كان شجاعًا وصحيحًا".