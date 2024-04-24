"القرار النهائي قريبًا" .. نهاية غير متوقعة لاجتماع تشافي ولابورتا بعد زلزال الكلاسيكو

فابريتسيو رومانو يكشف عن كواليس الجلسة

أصبح رحيل تشافي هيرنانديز، عن القيادة الفنية لبرشلونة مسألة وقت، في ظل عدم اقتناعه بالبقاء مع الفريق الكتالوني.

وكان تشافي قد أعلن منذ 3 أشهر، بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، رغم أن عقده يمتد لموسم إضافي، إلا أنه برر ذلك بأنه "الخيار الأفضل لمستقبل النادي".

وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عن تفاصيل الاجتماع الأخير بين جوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي هيرنانديز، من أجل مناقشة مصيره، وهو الاجتماع الذي تأجل كثيرًا ليقام بعد الكلاسيكو الأخير.

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وقال رومانو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "X" (تويتر سابقًا): "بعد المحادثات الداخلية اليوم، لم يتوصل تشافي وبرشلونة بعد إلى اتفاق للاستمرار معًا".

وأضاف: "يصر لابورتا على الاحتفاظ بتشافي على رأس القيادة الفنية، لكن لا يزال هناك احتمال قوي لرحيله عن النادي في نهاية الموسم، حيث يفكر برشلونة الآن في مرشحين آخرين".

وختم رومانو: "جوان لابورتا سيتخذ القرار النهائي قريبًا".

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يذكر أن برشلونة تحت قيادة تشافي هذا الموسم، خسر كل شيء ممكن حيث ودع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان من الدور ربع النهائي، وخسر كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في النهائي، بينما ودع كأس الملك من الأدوار المبكرة.

ولا توجد أي فرصة لبرشلونة في المنافسة على الليجا، حيث يتخلف عن ريال مدريد المتصدر بفارق 11 نقطة وذلك قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، ويحتاج الملكي فقط إلى 7 نقاط لحسم اللقب نهائيًا، حيث يتفوق أيضًا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعد أن حسم الميرنجي الكلاسيكو ذهابًا وإيابًا (2-1) و (3-2).