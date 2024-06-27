"القرار الأصعب في حياتي" .. ناتشو يكشف سر اختيار عرض القادسية ورفض التجديد لريال مدريد!

القادسية أعلن تعاقده رسميًا مع قائد ريال مدريد..

كشف الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز، المنتقل حديثًا إلى صفوف القادسية، عن السر وراء قبول العرض السعودي، ومغادرة قلعة الملكي، والتي وصفها بـ"أصعب قرار في حياته".

وتحت شعار "انتهى الانتظار.. قائد الأبطال في القادسية"، أعلن فارس الشرقية، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، عن تعاقده رسميًا مع ناتشو فيرنانديز، الذي يستعد لخوض ثاني تجربة في مسيرته الكروية، بعد 23 عامًا في قلعة الريال، تدرج خلالها بين الفئات السنية، حتى انضم إلى الفريق الأول في 2012.

وتحدث ناتشو، خلال المؤتمر الصحفي لإسبانيا، اليوم، عن أسباب قبول عرض القادسية، قائلًا "الرحيل عن مدريد هو القرار الصعب في حياتي، أنا ممتن للغاية للريال، لم أكن لأغير مسيرتي من أجل أي لاعب في تاريخ كرة القدم، لقد قاتلت كل يوم مع أفضل المدافعين في العالم".

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وأضاف "حتى بضعة أيام، لم أكن قد وقعت مع فريقي الجديد، وأخبرني ريال مدريد أنهم سيكونوا هناك إذا غيّرت رأيي، لا أحتاج إلى وداع مثل توني كروس لأدرك مدى سعادتي بالنادي".

وتابع ناتشو "لقد كان واضحًا أنني إذا لم اختتم مسيرتي في ريال مدريد، فلن أرغب في مواجهتهم، أريد تجربة شيء جديد ومختلف، سوف تتغير حياتي رأسًا على عقب، وهذا ما أريده، أنا سعيد جدًا".

وعن سر تفضيل القادسية عن تمديد عقده مع الريال، قال ناتشو "كان بإمكاني البقاء عامًا آخر، ولكن لم يتبقّ شيء للفوز بهذا القميص، هذا لا يعني أنني أفتقر إلى الطموح، ولكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، أنا واثق من القرار الذي اتخذته".

وتشير التقارير إلى أن القادسية أبرم عقدًا مع ناتشو فيرنانديز، لمدة عامين، مقابل 7 ملايين يورو سنويًا، حيث يستعد قائد الريال لتجربة جديدة، بعدما كتب تاريخًا مجيدًا مع الملكي، حيث يتقاسم الرقم التاريخي مع الكرواتي لوكا مودريتش، كأكثر لاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الميرينجي، برصيد 26 بطولة.

ويتواجد ناتشو برفقة منتخب إسبانيا، الذي يستعد لملاقاة جورجيا، على ملعب راين أنرجي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).