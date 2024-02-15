"القذارة على فخذيه" .. شقيق نجم باريس يدعو أحد الصحفيين لمشاجرة علنية!

الجدل قائم حتى بعد الفوز

رغم تغلب باريس سان جيرمان على ريال سوسييداد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلا أن أحدهم خرج في حالة غضب شديدة.

باريس وضع قدمًا في دور الثمانية من البطولة بثنائية سجلها كيليان مبابي وبرادلي باركولا، ولكن المستوى الدفاعي للفريق أثار العديد من علامات الاستفهام.

الصحفي دانييل ريولو قام بتوجيه أصابع الاتهام نحو المدافع البرازيلي ماركينيوس قائلًا لـ"RMC":"هناك مشكلة حقيقية لديه في دوري الأبطال، يلعب وكأن هناك قذارة على فخذيه، يشعر بالذعر والخوف عندما تكون لديه الكرة رغم كل الخبرة التي يمتلكها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد ساعات قرر شقيق ماركينيوس الخروج للرد على هذه الاتهامات قائلًا عبر ستوري بموقع "إنستجرام:"إذا كنت رجلًا أخبرني بما قلته اليوم في وجهي وسنرى ما سيحدث".

يذكر أن ماركينيوس انضم لباريس قادمًا من روما مقابل 31 مليون يورو في صيف عام 2013، وأصبح بعدها أحد أهم الركائز للفريق الفرنسي على مدار السنوات الماضية.