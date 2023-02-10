القدم اليُمنى تتفوق .. كيف سجل حمدالله أهدافه الـ100 في الدوري السعودي؟

حمدالله وصل لهدفه الـ100 في الدوري السعودي

لم يكن عبد الرزاق حمدالله لأكثر من 101 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين للوصول إلى هدفه الـ100 في البطولة، وقد سجل 77 هدفًا مع النصر و23 بقميص الاتحاد.

الهداف المغربي وصل السعودية صيف 2018 بانضمامه إلى النصر، وقد عبر عن قدراته جيدًا ومبكرًا بالفوز بلقب الهداف موسمين متتاليين، وأسقط في الأول منهما رقم حمزة إدريس التاريخي الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد، حيث سجل 34 هدفًا.

اليوم وبهدفيه ضد العدالة ووصوله للهدف الـ100 بعد 101 مباراة فقط، حطم حمدالله رقمًا آخر مذهلًا من أرقام الدوري السعودي وكان يحمله الأسطوري عمر السومة مهاجم الأهلي، إذ أصبح المغربي أسرع لاعب يصل لهدفه المئوي في الدوري بـ101 مباراة، فيما كان النجم السوري قد فعلها في مباراته الـ102 وكنا نظر أن رقمه لن يُحطم أبدًا!

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تُرى، كيف أحرز حمدالله أهدافه في الدوري السعودي؟ لنتعرف معًا ..

سجل حمدالله 31 هدفًا من ركلة جزاء و69 هدفًا من هجمات عادية.

سجل حمدالله هدفين بالتسديد من كرات ثابتة، والهدفان كانا مع النصر.

سجل حمدالله 17 هدفًا بالرأس، 12 مع النصر و5 مع الاتحاد.

سجل حمدالله 14 هدفًا بالقدم اليُسرى، منها 3 فقط مع الاتحاد والبقية مع الفريق العاصمي.

سجل حمدالله 68 هدفًا بالقدم اليُمنى، منها 15 مع الفريق الجداوي و53 مع النصر.

لم يُسجل حمدالله سوى 5 أهداف من خارج منطقة الجزاء، أحدهم كان اليوم ضد العدالة، فيما سجل 95 هدفًا من داخل المنطقة.

سجل حمدالله هدفًا عند كل 80 دقيقة مع النصر، فيما أحرز هدفًا عند كل 100 دقيقة مع الاتحاد، هذا طبقًا لمعدل أهدافه طبقًا لدقائق لعبه مع الفريقين.

حمدالله يمتلك رصيدًا جيدًا من التمريرات الحاسمة، حيث صنع 15 هدفًا منها هدف واحد فقط مع الاتحاد والـ14 الأخرى مع النصر.

النجم المغربي انضم للاتحاد في يناير 2022، وقد وقع عقدًا مدته موسم ونصف ولكنه جدده مؤخرًا لموسمين جديدين بعد تألقه الملفت مع الفريق.