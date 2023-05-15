القدر يُكافئ حمدان الشمراني ويُجبر نونو سانتو على إعادته للملعب

تامر أبو سيدو
Hamdan Al-Shamrani - ittihad 2022al ittihad twitter
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الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال مساء غدٍ الثلاثاء في دوري روشن

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تعرضت استعدادات الاتحاد لمواجهة الهلال في قمة الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي إلى ضربة قوية بدخول نجم الوسط طارق حامد العيادة يوم أمس لشعوره بآلام أبعدته عن المران الجماعي.

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ولم تُكشف الكثير من التفاصيل حول إصابة النجم المصري لكن صحيفة عكاظ السعودية أشارت إلى أن فرصه في اللحاق بمواجهة الهلال أصبحت ضعيفة، فيما أكدت مصادر صحفية أخرى أن الأمر سيُحسم تمامًا خلال المران الختامي للفريق مساء اليوم قبل التوجه للرياض.

من جانب آخر، يبدو أن القدر قرر مكافأة المدافع حمدان الشمراني بعد صبره وصمته والتزامه خلال الفترة الماضية التي استبعده خلالها المدرب نونو سانتو من المباريات تمامًا، حيث كان آخر ظهور له مع العميد خلال مواجهة الطائي في الرابع من فبراير الماضي.

الشمراني أصبح على أعتاب بدء مواجهة الهلال بعدما أجبرت الظروف المدرب البرتغالي على تلك الخطوة، حيث يغيب الظهير الأيسر الأساسي زكريا هوساوي للإيقاف وباتت فرص بديله أحمد بامسعود في اللحاق بالكلاسيكو منعدمة تمامًا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أبها الأخيرة.

يُشار إلى أن الاتحاد سيلتقي مع الهلال فيما سيلعب مطارده النصر في نفس التوقيت أمام الطائي، ويتصدر الفريق الجداوي جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن مطارده العاصمي، فيما خرج الزعيم من حسابات المنافسة بابتعاده بفارق 13 نقطة عن الصدارة في المركز الرابع.

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