القبلة تكشف المستور .. روبياليس ضاعف راتبه أربع مرات في ثلاث سنوات!

يبدو أن تعليق رئاسة روبياليس للاتحاد الإسباني هي مجرد البداية!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تخص تعليق رئاسة لويس روبياليس للاتحاد الإسباني، بعد أيام من واقعته المثيرة للجدل عقب أن قبل جينيفير هيرموسو لاعبة منتخب السيدات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "راك 1"، والتي أكدت أن روبياليس قد قام بمضاعفة راتبه في رئاسة الاتحاد الإسباني أربع مرات خلال ثلاث أعوام فقط.

وأكدت الصحيفة أن روبياليس ومجموعة من قادة الاتحاد كانوا يتلقون مليون و800 ألف يورو في عام 2018 وارتفع ذلك المبلغ إلى سبعة مليون بحلول 2021.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان أبرز المستفيدين من تلك المبالغ بجوار روبياليس هم أندرو كامبس مساعده المباشر، والمدير الرياضي للاتحاد خوسيه فرانشيسكو مولينا، بالإضافة إلى ثلاثة مدريين فنيين للمنتخب في تلك الفترة هم جوليان لوبيتيجي ولويس إنريكي وروبرت مورينو.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

ولم يوضح الاتحاد الإسباني كيف تم توزيع تلك المبالغ بين هؤلاء الأشخاص، لكن رواتبهم زادت بنسبة 61% فقط في الفترة بين 2020 و2021 والتي تزامنت مع جائحة كورونا.