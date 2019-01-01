القبض ومحاكمة شاب إنجليزي متهم بالعنصرية ضد محمد صلاح

الشاب الإنجليزي صاحب الـ 32 عاماً هاجم محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت أحد المحاكم الإنجليزية، الحكم على الشاب جاري هايلاند، بالسجن ستة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهراً في محكمة صلح بمدينة ليفربول.

وقام هايلاند البالغ 32 عاماً، بنشر عدة تغريدات مسيئة ضد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يوم 6 أغسطس الجاري

ومن قرارات المحكمة أيضاً، أنه يجب على هايلاند إكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، بالإضافة إلى خوضه دورة تدريبية بعنوان تعزيز الكرامة الإنسانية.

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وقال الادعاء في المحكمة، أن هايلاند، هاجم العقيدة الدينية لمحمد صلاح، بشكل متواصل، وتم إبلاغ الشرطة التي القت القبض عليه في منزله.

وعندما طلبت الشرطة من المتهم، تسليم هاتفه أخبرهم أنه سُرق، ولكن الشرطة وجدته تحت الوسادة، ليعترف بعدها صاحب الـ 32 بأفعاله العنصرية المتعمدة، بالإضافة إلى عرقلة الشرطة أثناء تأدية عملهم.