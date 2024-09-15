اللاعب كان قد تعرض لحادث مؤسف في دبي

مازال الغموض يُحيط بحادثة سقوط فهد المولد من شرفة منزله في دبي، حيث تحوم الشبهات حول سبب السقوط فيما مازال لاعب الشباب يرقد في قسم العناية المركزة في المشفى بالإمارات.

شرطة دبي كانت قد أعلنت أن اللاعب السعودي تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة بالإمارة الإماراتية، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة بشأن الحادثة.

صحيفة الشرق الأوسط كشفت اليوم الأحد عن تحفظ الشرطة على مجموعة من الأشخاص كانوا برفقة اللاعب، وذلك في إشارة فيما يبدو إلى أنهم من المشكوك بارتباطهم بالحادث بطريقة أو بأخرى.

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من جانب آخر، أفادت الصحيفة السعودية أن حالة المولد "حرجة جدًا" في ظل وجود تهشم في جمجمته وكسور في الرقبة والجسم، وذلك جراء تلقيه ضربات على رأسه عند سقوطه من الدور الثاني حيث يتواجد منزله في دبي.

وأوضحت الشرق الأوسط أن الأطباء في دبي رفضوا نقل اللاعب إلى العاصمة السعودية، الرياض، بإخلاء طبي، وذلك لحاجته للاستقرار والرعاية الدقيقة.

يُشار إلى أن فهد تعرض للحادث بعدما ذهب لرحلة قصيرة في دبي عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام إندونيسيا والصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.