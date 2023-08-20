بعد القبض على مشجعين .. النيابة العامة السعودية تتدخل للسيطرة على "جنون" الجمهور بنجوم العالم

الوضع تحت سيطرة رجال الأمن بشكل كامل

SHAHID

من الصعب للغاية أن يتحكم الجمهور في ردود أفعاله أمام كم النجوم الذي يضمهم دوري روشن السعودي حاليًا، إذ أن البعض يظن أنه لا يزال يعيش حلمًا جميلًا، يخشى الاستيقاظ منه، ويحاول اقتناص أي لحظة مع نجمه المفضل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السعودية بدأت عصرًا جديدًا في عالم الساحرة المستديرة، بدايةً من يناير الماضي بعد تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم استكملت نهضتها في الصيف الجاري باستقطاب عدد من نجوم العالم كنيمار دا سيلفا، كريم بنزيما، نجولو كانتي، روبرتو فيرمينو، خاليدو كوليبالي ورياض محرز وغيرهم.

وباقتصار الحديث عن النصر؛ الفريق صاحب الأزمة، فيضم في صفوفه بجانب صاروخ ماديرا؛ ساديو ماني، أليكس تيليس، سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش، وهم من دفعوا البعض للنزول لأرض الملعب خلال مواجهة التعاون، أول أمس الجمعة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ثلاثة مشجعين اقتحموا ملعب المباراة، وهو ما دفع شرطة منطقة الرياض لإلقاء القبض عليهم، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، معلنة إحالتهم للنيابة العامة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريحات على لسان مصدر مسؤول في النيابة العامة، يهيب بالجماهير الرياضية الالتزام بالأنظمة واللوائح، محذرًا إياها من النزول لأرض الملعب أو تعطيل اللعب، أو التأثير على سلامة الآخرين، أو ارتكاب سلوك مخالف.

ومن جانبها، قررت وزارة الرياضة توقيع غرامة قيمتها 100 ألف ريال سعودي، على النادي، الذي يقوم أحد مشجعيه بالنزول لأرض الملعب أثناء المباريات.

SHAHID