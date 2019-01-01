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القبض على واين روني في الولايات المتحدة الأمريكية

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ليست المرة الأولى للجولدن بوي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تم القبض على نجم الكرة الإنجليزية السابق، واين روني في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حادثة من الشهر الماضي.

لاعب مانسشتر يونايتد وإيفرتون السابق، ودي سي يونايتد، تم القبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول والسباب في أماكن عامة، في ولاية ماريلاند.

ويأتي هذا على خليفة ما حدث في السادس عشر من ديسمبر الماضي، حيث تم تغريم اللاعب 25 جنيه استرليني وسيقوم بدفع 91 جنيه استرليني كتكلفة للغرامة.

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ويقضي روني أيضًا عقوبة المنع من القيادة في إنجلترا لمدة 15 شهرًا، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.

Wayne Rooney mugshot

وكان روني قد تم القبض عليه في سبتمبر 2017، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول بنسبة أكثر من المسموحة، ليتم منعه من القيادة لعامين، مع تنفيذ عقوبة 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية.

وكان روني قد خاض مباراة اعتزاله الدولية العام الماضي، أمام الولايات المتحدة الأمريكية نوفمبر الماضي.

ويقضي روني عقدًا في الدوري الأمريكي لمدة 3 مواسم ونصف منذ منتصف عام 2018.

اللاعب البالغ 33 عامًا، سجل 12 وصنع 6 في 21 مباراة بقميص فريق العاصمة الأمريكية بموسم 2017 من الدوري الأمريكي، مساهمًا في تأهلهم للمرحلة النهائية.

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