القبض على لاعب إنتر السابق بعد اعتدائه بالضرب على والديه

يلعب حاليًا في أمريكا الجنوبية

قامت السلطات الكولومبية، بإلقاء القبض على لاعب الوسط الكولومبي فريدي جواردين، بسبب تورطه في الاعتداء على والديه.

لاعب إنتر السابق طلب من فريقه الحالي ميلوناريوس الحصول على إجازة لبضعة أيام بسبب مشاكل شخصية، حيث فشل في المشاركة بأي جلسة تدريبية الفترة الأخيرة.

وتم نشر بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعتقال جوارين، حيث ظهر اللاعب وهو يصرخ في وجه أحد ضباط الشرطة.

ومن جانبه قال كشف نادي ميلوناريوس أنه سيقف بجوار اللاعب وسيحاول دعمه بكل الطرق المتاحة.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، أن الشرطة الكولومبية، أكدت أن جوارين كان تحت تأثير بعض المواد المخدرة عند القبض عليه.

وقالت الشرطة:"لقد اعتدى جسديًا على والديه اللذان طلبا نقله إلى قسم الشرطة".

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يذكر أن جوارين لعب مع نادي بوكا جونيورز، قبل الانتقال إلى أوروبا من بوابة سانت إيتيان، وانتقل بعدها إلى بورتو ثم إنتر ورحل عن النادي الإيطالي إلى الدوري الصيني قبل العودة إلى أمريكا الجنوبية.