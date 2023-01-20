القبض على داني ألفيش متهمًا باعتداء جنسي.. ومحاكمته في برشلونة

النجم البرازيلي يثير الجدل من جديد

تم إلقاء القبض على البرازيلي داني ألفيش على خلفية اتهامه بارتكاب اعتداء جنسي في الثلاثين من ديسمبر 2022 بمدينة برشلونة.

وتم نقل ألفيش من مركز الاحتجاز في "موسوس دي إسكوادرا" عبر سيارة شرطة، إلى محكمة برشلونة حيث سيعرض على المحكمة محل الاختصاص في التحقيق بالواقعة وكي يقرر القاضي هناك وضعيته المؤقتة لحين الحكم في القضية.

وقالت صاحبة الشكوى التي كانت مع بعض الأصدقاء يحتلفون في ملهى "سوتون" الليلي بالعاصمة الكتالونية، إن لاعب كرة القدم البرازيلي لمس جسدها أسفل الملابس دون موافقتها.

وأبلغت صاحبة الشكوى أفراد أمن الملهى الذين أحالوا الأمر إلى الشرطة، فيما نفى الوفد المرافق للاعب هذه المزاعم التي نشرتها في البداية صحيفة "آيه بي سي" مؤكدين وجوده في الملهى لفترة وجيزة فقط ولم يحدث فيها أي شيء.