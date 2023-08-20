"القائد الحقيقي" .. لفتة رائعة من ميسي عقب تتويج إنتر ميامي بكأس الدوريات

ماذا فعل ميسي مع قائد إنتر ميامي السابق؟

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتصرف رائع مع اللاعب دي أندري يدلين، القائد السابق لفريق إنتر ميامي، على منصات التتويج بعد فوز الفريق الأميركي بأول بطولة في تاريخه.

وقاد ميسي، إنتر ميامي لتحقيق لقب بطولة كأس الدوريات الأمريكي 2023، ليصبح بذلك النجم الأرجنتيني أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في مسيرته برصيد 44 لقبًا.

ومنذ انضمام ميسي إلى إنتر ميامي، وتم إعلانه كقائد للفريق الأمريكي، وكان الأرجنتيني جديرًا بالقيادة، حيث تحول أداء الفريق منذ مجيئه ولم يحتج وقتًا كثيرًا ليقودهم إلى تحقيق أول بطولة لهم في التاريخ.

وسلطت صحيفة "ماركا" الضوء على تصرف ميسي، ووصفته بأنه قائد حقيقي، حيث منح ميسي للاعب يدلين، شارة قيادة ظهر بها على منصات التتويج، وجعله يرفع معه كأس البطولة.

وسجل ميسي، هدفه العاشر مع إنتر ميامي منذ انتقاله للفريق هذا الصيف، وحصد جائزة هداف البطولة، وأفضل لاعب بالبطولة.