القادسية يُقنع خيتافي .. ويستعد للإعلان عن صفقته الصيفية الجديدة!

الصفقة العاشرة تقترب..

أصبح نادي القادسية، قريبًا من الإعلان عن صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي، بعدما دعم صفوفه بضم العديد من الصفقات العالمية، بناءً على طلب الإسباني ميشيل جونزاليس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأبرم القادسية 9 صفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع الجابوني بيير أوباميانج، وقائد ريال مدريد السابق، ناتشو فيرنانديز، بالإضافة إلى الحارس البلجيكي كوين كاستيلز، والمكسيكي خوليان كوينونيس، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، وحسين القحطاني وقاسم لاجامي وعلي هزازي ومحمد قاسم.

وذكر "الميدان الرياضي"، التابع لصحيفة "اليوم"، أن مسؤولي نادي القادسية أنهوا الاتفاق مع جاستون ألفاريز، لاعب فريق خيتافي الإسباني، خلال الساعات القليلة الماضية، لتدعيم فارس الشرقية في الموسم الجديد.

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وتوصلت إدارة القادسية، لاتفاق مع خيتافي، على حسم صفقة جاستون ألفاريز (24 عامًا)، ليدعم قلب دفاع الفريق، حيث تسير المفاوضات بشكل جيد مع اللاعب، رغم ارتباطه بعقد مع ناديه الإسباني حتى صيف 2028.

وشارك جاستون ألفاريز في 37 مباراة بقميص خيتافي، خلال مسابقتي الدوري وكأس ملك إسبانيا، في الموسم الماضي، وسجل خلالها هدفين، بينما بدت سمة ارتكاب المخالفات واضحة على اللاعب، حيث نال 8 بطاقات صفراء.