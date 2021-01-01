القادسية يكشف حقيقة اعتزال أحمد الفريدي قبل مواجهة الهلال

اللاعب لم يلعب سوى عدة دقائق هذا الموسم

لم يلعب أحمد الفريدي مع القادسية هذا الموسم سوى 4 دقائق فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد غاب عن بقية المباريات رغم الضجة الكبيرة والتفاؤل الهائل الذي صاحب انضمامه للفريق في أكتوبر الماضي.

صاحب الـ33 عامًا، الذي كان أحد نجوم الهلال قبل أن يرفض تجديد عقده عام 2013 ويرحل للاتحاد ومنه إلى النصر بعد عام واحد، خاض تجربة احترافية بسيطة مع نادي مليلة الإسباني قبل أن يعود للسعودية ويُوقع للقادسية مطلع الموسم الجاري.

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ولم يلعب الفريدي سوى 4 دقائق كانت أمام الفتح في الـ19 من يناير الماضي، وقد استبعده الجهاز الفني من الحسابات بعدها لعدم جاهزيته البدنية وزيادة وزنه.

كانت أخبارًا قد أثيرت خلال الأيام الأخيرة عن اعتزاله لعب كرة القدم تمامًا وفسخ عقده مع القادسية الذي يستعد للعب ضد الهلال مساء اليوم في الجولة الـ24 من الدوري السعودي، لكن المتحدث الرسمي باسم ناديه نفى هذا الأمر.

🔴 للتوضيح ..



غير صحيح ما ذكر عن اعتزال الكابتن #أحمد_الفريدي .. اللاعب متواجد مع الفريق ويواصل علاجه مع الجهاز الطبي وبإذن الله نشاهده قريباً .. pic.twitter.com/jBKY4FzwWj — علي بن دعرم (@alidaraam) March 19, 2021

وكتب علي بن درعم على حسابه الرسمي في تويتر "غير صحيح ما ذكر عن اعتزال الكابتن أحمد الفريدي .. اللاعب متواجد مع الفريق ويواصل علاجه مع الجهاز الطبي وبإذن الله نشاهده قريباً ..".

يُذكر أن الهلال يستضيف القادسية مساء اليوم بهدف الفوز لضمان بقائه على الصدارة بجانب الشباب قبل المباراتين الصعبتين القادمتين أمام الاتحاد والشباب.