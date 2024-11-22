ليس إنتر ميامي فقط .. دعوى قضائية ضد الفيفا بسبب "ملكية مزدوجة" في كأس العالم للأندية

أزمة جديدة لإنفانتينو

هدد نادي ألاخويلينسي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باتخاذات إجراءات قانونية ضده، في حالة عدم المشاركة في بطولة كاس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

البطولة التي يُنظمها فيفا ستشهد الظهور بنسخة جديدة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا، بعدما كانت تقتصر على سبعة فرق فقط بالنسخ السابقة.

إدراج فريق إنتر ميامي الأمريكي كان مثيرًا للجدل في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد منح ليونيل ميسي وفريقه مكانًا بالبطولة، بعد فوزهم بدرع المشجعين، وهو اللقب الممنوح للفريق صاحب أفضل سجل في الموسم العادي بالدوري الأمريكي، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نادي ألاخويلينسي الكوستاريكي، الحاصل على 30 لقبًا للدوري الممتاز في بلاده، قرر مطالبة الاتحاد الدولي الذي يرأسه جياني إنفانتينو بمنحه مكانًا في مونديال الأندية، مشيرًا إلى عدم قانونية مشاركة ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين في المسابقة بسبب تبعيتهما لنفس المالك.

وقال النادي في بيان رسمي:"طلبنا يستند إلى مبادىء الأهلية المنصوص عليها في قواعد البطولة، وهي اللوائح التي وضعها الفيفا، وما نطلبه هو قيامهم بمراجعتها".

ومن جانبه قال ماركو فاسكيز المتحدث باسم ألاخويلينسي، إن النادي قرر الاستعانة بشركة محاماة في إسبانيا، وأعطاها كل التفاصيل الخاصة بالقضية.

جدير بالذكر أن سياتل ساوندرز ومونتيري تأهلا إلى البطولة ضمن أندية كونكاكاف، بينما دخل إنتر ميامي بعد منحه مكان الدولة المضيفة، ورغم اعتبار ألاخويلينسي بمثابة النادي الأفضل في أمريكا الوسطي، إلا أنه يحتل المركز الأربعين في تصنيفات أندية الكونكاكاف.