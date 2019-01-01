الفيصلي ينافس الرائد على لاعب الاتحاد

إدارة الفيصلي تريد تدعيم الجانب الهجوم للفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

دخلت إدارة نادي الفيصلي في مفاوضات مع نادي الاتحاد للحصول على خدمات، مهاجم الفريق عبد الرحمن الغامدي، الذي أصبح خارج حسابات المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وتنتظر إدارة الفيصلي، موقف اللاعب ووكيل أعمال سواء بالموافقة أو الرفض، خاصة وأن الغامدي يمتلك عرضاً آخراً من نادي الرائد.

وفي سياق متصل، تنتظر أيضاً إدارة الفيصلي رد اللاعب المغربي، إسماعيل الحداد، والذي تأخر بسب ضبابية موقف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي.

وكانت إدارة الوداد، أجلت حسم صفقة اللاعب، لحين انتهاء أزمة مباراة النهائي، والتي حكمت فيها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، بحصول الترجي على اللقب.

وتريد إدارة الفيصلي، إنهاء صفقة اللاعب المغربي، بعد طلب من المدير الفني للفريق التعاقد معه عند مشاهدة أكثر من مباراة له، والذي يعتبره صفقة ممتازة.