الفيصلي ضد الاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الفيصلي ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الفيصلي 1 × 1 الاتحاد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفيصلي - الاتحاد الجمعة 27 أغسطس 2021،

18 محرم 1443،

19:00 السعودية، 18:00 مصر شاهد VIP مدينة الملك سلمان الرياضية

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مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة



لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



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40' جوووووووووووووووووول هدف التعادل للفيصلي، بتوقيع دا سيلفا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

38' أووووووووووه فرصة خطيرة للفيصلي عرضية من الجانب الأيسر ارتطمت بالقائم وأبعدها حجازي إلى ركنية.

36' هجمة مرتدة سريعة للاتحاد عن طريق العبود، ولكن مصطفى ملائكة يتدخل في الوقت المناسب ويتصدى للكرة.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول والاتحاد متقدم بهدف دون رد.

25' سيطرة متبادلة من الفريقين.

18' محاولة من الفيصلي لتسجيل هدف التعادل، ركنية من الجانب الأيمن قابلها تفاريس برأسية ولكنها مرت بجوار القائم بقليل.

15' ركلة حرة مباشرة للاتحاد من مشارف منطقة الجزاء، لعبها كورنادو ولكنها ارتطمت بالحائط البشري ومرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

9' أوووووووه فرصة خطيرة أولى للفيصلي، تسديدة قوية من هشام فايق من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالقائم الأيمن.

3' جووووووووووووووووووووووووووول هدف أول مبكر للاتحاد برأسية حجازي، بعد ركنية من الجانب الأيسر تقدم لها المدافع المصري برأسية ووضع الكرة في الشباك.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

راكان النجار

مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي

عبد العزيز البيشي - كورنادو - عبد الرحمن العبود

رومارينيو

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 4-3-3

مصطفى ملائكة

حسين سالم - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - صالح القميزي

عبد الرحمن الدوسري - إسماعيل سيلفا - هشام فايق

رومان امالفيتانو - جوليو تفاريس - جيليرمي

أما نادي الفيصلي، فقد تعادل مع الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي 1-1، وفاز في الجولة الثانية على النصر 2-1، ليقع في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

خسر نادي الاتحاد نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح، وذلك بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، وفي الدوري فاز العميد في المباراة الثانية على الرائد وخسر الأولى من الفيحاء، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب بـ3 نقاط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الفيصلي والاتحاد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.