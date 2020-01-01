خاص | شاموسكا: الدوري السعودي يُشبه البرازيلي، وذلك الفارق بينه وبين القطري

المدرب الممتاز في حوار خاص مع جول

أكد بريكليس شاموسكا المدير الفني لنادي الفيصلي السعودي أن طموحهم هذا الموسم هو التواجد ضمن الأربعة الأوائل للعب دوري أبطال آسيا الموسم القادم، وكذلك المنافسة حتى النهاية على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة مع ابتعاد الهلال عن طريقهم تلك المرة.

المدرب البرازيلي أجرى حوارًا مع جول النسخة البرازيلية تحدث خلاله عن تجربته في الملاعب السعودية، مشيدًا بالدوري السعودي وقوته، وموضحًا عوامل النجاح به.

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شاموسكا بدأ الحوار قائلًا عن مسيرته في الدوري السعودي "لقد وصلت الفيصلي وكانوا يُحاربون للنجاة من الهبوط، موسمنا الأول كان رائعًا واستطعنا إنهاء الدوري في المركز السادس، حققنا المركز الخامس في الموسم الثاني والآن نسعى لنكون ضمن الأربعة الأوائل للتأهل لدوري أبطال آسيا".

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المدرب الذي سبق له العمل في دوري نجوم قطر أوضح الفارق بينه والدوري السعودي، قائلًا "عملت في قطر لمدة 3 سنوات سابقة، الثقافة هنا في السعودية مشابهة ولذا تأقلمت سريعًا. فيما يخص كرة القدم، الأمور في السعودية مشابهة كثيرًا للبرازيل، خاصة من حيث الملاعب الممتلئة بالجماهير وقوة المنافسة".

تابع "قطر يُعانون من مشكلة تواجد الجماهير في المدرجات، هذا لأن 75% من السكان هم أجانب، فيما الوضع مختلف في السعودية، هنا عدد السكان كبير وعدد اللاعبين أكبر مما يُتيح الفرصة لتطوير كرة القدم جيدًا".

صاحب الـ55 عامًا أشاد بقرار اللعب بـ7 أجانب لكل نادٍ في الدوري السعودي، مؤكدًا أنه ساهم في رفع جودة اللعب بوضوح، لكن مشيرًا في نفس الوقت أن له سلبية مهمة وهي الحد من فرص اللاعبين الشباب للعب.

مضيفًا "الدوري السعودي يدخل موسمه الثالث في ظل السماح لكل نادٍ بضم 7 أجانب، هذا الأمر ساهم في رفع مستوى الأداء كثيرًا خلال تلك السنوات الثلاثة، الحكومة كذلك تدعم ماليًا الأندية ذات الميزانيات الضعيفة وهذا الأمر يسمح لتلك الأندية بامتلاك لاعبين جيدين مما يجعل المنافسة أصعب، هنا تستطيع أن تجد لاعبين أجانب جيدين بغض النظر عن وضع النادي الاقتصادي والمالي".

"الدوري السعودي يضم العديد من اللاعبين أصحاب المستوى الممتاز، مثل أندريه كاريلو القادم من بنفيكا وإيفر بانيجا، نحن تعاقدنا مع لاعبين من الدوري الفرنسي، مثل جوليو تافاريس، الاتحاد ضم هذا الموسم المدافع المصري أحمد حجازي من الدوري الإنجليزي. الجودة العالية متوفرة في كافة الأندية مما يزيد من قوة البطولة وصعوبة التنافس".

"السلبية الوحيدة لوجود 7 أجانب في الدوري السعودي وعدم إقامة بطولة خاصة باللاعبين تحت 23 عامًا هو عدم وجود فرص للاعبين السعوديين الشباب للعب، نحن في الفيصلي نتبع فلسفة خاصة بالاعتماد على الشباب، لكن تلك النقطة بحاجة لعلاج لأنها تخص مستقبل كرة القدم السعودية".

لحظة وفاء 😍



المدربان البرازيليان 🇧🇷 كاريلي مدرب #الاتحاد, شاموسكا مدرب #الفيصلي يرفعان قميص عليه صورة مدرب شباب الهلال "أماديو"



أماديو كان قد توفي الأسبوع الماضي 😢pic.twitter.com/rluE0EgIk9 — موقع جول السعودي (@GoalSA) November 23, 2020

شاموسكا كشف عن رفضه عرضًا للتدريب في الإمارات هذا الموسم، موضحًا "تلقيت عرضًا من الإمارات لكن لم نتوصل إلى اتفاق والوقت لم يكن مناسبًا، لكننا بدأنا نرى تقديرًا لعملنا مع النادي، أريد بالتأكيد أن أتقدم للأمام في مسيرتي الكروية، نريد إنهاء الموسم بالتأهل لدوري أبطال آسيا والقتال حتى النهاية على لقب الكأس، خاصة أن الهلال الذي اعتدنا الخروج أمامه مؤخرًا ابتعد عن طريقنا تلك المرة ولن نواجهه سوى في النهائي".

المدرب البرازيلي كشف عوامل النجاح في منطقة الخليج خاصة السعودية، بقوله "كان لدي فرصة العمل في اليابان والخليج، القدوم والعمل على المدى الطويل يجعل التأقلم مع الثقافة أسهل ويجعلك قادرًا على أن تفرض شخصيتك وأفكارك، يمنحنا الفرصة على وضع الثقافة البرازيلية الكروية داخل الفريق".

أضاف موضحًا فيما يتعلق بالدوري السعودي "كلما قضيت مواسمًا أطول، كلما تأقلم اللاعبون على أفكارك أكثر. الأمر يتعلق كذلك باحترام ثقافة كرة القدم، وكذلك الدين الذي هو جزء أساسي من تلك الثقافة، عليك احترام هذه الأمور والتأقلم مع ظروف التدريب، إذ هناك مثلًا أوقات للصلاة".

أتم "عليك فهم الثقافة المحلية جيدًا ومحاولة إضافة خصائصك دون المساس والضرر بتلك الثقافة، وأيضًا محاولة تقديم الإضافة على صعيد كرة القدم".