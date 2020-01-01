الفيصلي والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد الفيصلي في إطار منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين2019-2020

الفيصلي 1 × 1 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

شاهد الهدف الأول للهلال

شاهد هدف التعادل للفيصلي

45+5’ الحكم يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول

⏰ نهاية الشوط الأول

الفيصلي ١ × ١ #الهلال#الفيصلي_الهلال



⚽️ د١٨' محمد البريك pic.twitter.com/vsP62g6vRN — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 3, 2020

45+4’ تنفيذ الركنية بعرضية من يوسف الجبلي لكنها مرت من أمام الجميع إلى ضربة مرمي

45+3’ انطلاقة من محمد قاسم من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لكن ابعدها محمد جحفلي إلى ركنية

45+2’ خطأ لصالح الفيصلي بعد تدخل قوي من صالح الشهري على حسين القحطاني فى منتصف الميدان

45+1’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى صالح الشهري

45’ الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

43’ عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع لترتد إلى البريك الذي حاول تسديد الكرة لكن الكرة طالت ومرت بدون خطورة

42’ بطاقة صفراء من نصيب محمد جحفلي بعد تدخل قوي على خاليم هايلند فى منتصف الميدان

41’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية من سيباستيان جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

40’ الهلال يضغط بقوة على دفاعات الفيصلي في محاولة لإدراك هدف التقدم قبل نهاية شوط المباراة الأول

39’ تسديدة قوية من رولي من داخل المنطقة لكن تصدي لها الحارس عبدالله المعيوف وامسكها بثبات

38’ انطلاقة من أحمد أشرف من الجهة اليمني ثم يمرها إلى الخالي من الرقابة محمد قاسم ليسددها تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

ركنية للهلال تنفذ بتمريرة إلى سيباستيان جيوفينكو ليرسلها عرضية من الجهة اليمني تصل إلى أندري كارييلو على حدود المنطقة تلقاها بالصدر ثم سدد تسديدة قوية للغاية ابعدها الحارس مصطفي ملائكة لترتد أمام جيوفينكو الذي راوغ مدافعي الفيصلي ثم سددها اعلى المرمي

37’ يارباااااااااااااااه،،،، ماهذا؟

36’ الكرة لاتزال بين أقدام لاعبي الهلال الذي يبحث عن ثغرة فى دفاعات الفيصلي

35’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق محمد البريك مرت من امام صالح الشهري من على القائم الثاني لتتحول إلى ضربة مرمي

34’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال لمحاولة فك التكتل الدفاعي لفريق الفيصلي

32’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ياسر الشهراني لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

31’ خطأ للفيصلي من خارج المنطقة نفذها يوسف الجبلي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتعادل بهدف لكل فريق

🕒| الدقيقة " 30 " #الفيصلي 1 ✖ #الهلال 1

كأس خادم الحرمين الشريفين pic.twitter.com/a2pSzAJLs1 — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) January 3, 2020

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة نفذها رولي بونيفاسيا على يمين الحارس عبدالله المعيوف

قوووووووووووووووووووووووول

⚽| هدف عند الدقيقة " 28 "

سجله اللاعب " رولي " #الفيصلي 1✖ #الهلال 1

كأس خادم الحرمين الشريفين pic.twitter.com/U83UyJ10BL — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) January 3, 2020

29’ جووووووووووووووووووووووول،،،، هدف التعادل للفيصلي عن طريق رولي بونيفاسيا

27’ أوووووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للفيصلي بعد التأكد من الفار بوجود تدخل قوي من علي آل بليهي على خالد الغامدي

25’ انطلاقة رائعة من أحمد أشرف من الجهة اليمني ومن ثم يمررها إلى داخل المنطقة فى إتجاه خالد الغامدي لكن ابعدها على آل بليهي بتدخل قوي والحكم يتجه نجو الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء للفيصلي

24’ تنفيذ الركنية بتمريرة من جيوفينكو إلى أندري كارييلو الذي أرسلها عرضية فى إتجاه سالم الدوسري لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية جديدة للهلال

23’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمد كنو لكن ابعدها الحارس مصطفي ملائكة إلى ركنية

22’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات المباراة وتمريرات على حدود المنطقة

21’ تمريرة طولية من سالم الدوسري فى إتجاه صالح الشهري لكن تدخل الدفاع واستخلصها من أمام صالح

20’ الحكم يتجه نحو الفار ويشير بصحة الهدف بعد شكوك حول وجود تسلل على محمد البريك

الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من سيباستيان جيوفينكو فى إتجاه محمد البريك على الجهة اليمنى لينطلق بها البريك ويمررها إلى أندري كارييلو الذي مررها تمريرة رائعة وضعت البريك منفردًا أمام الحارس مصطفي ملائكة ليسددها بنجاح على يمين المرمي

18’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للهلال عن طريق محمد البريك

17’ توغل رائع من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها لتصل إلى صالح الشهري الذي سددها تسديدة قوية لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس مصطفى ملائكة

16’ ركنية للهلال تنفذ بتمريرة من ياسر الشهراني إلى جيوفينكو الذي توغل بها لداخل يسار المنطقة وارسلها عرضية فى إتجاه صالح الشهري لكنها مرت من أمام الجميع

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

🕒| الدقيقة " 15 " #الفيصلي 0 ✖ #الهلال 0

كأس خادم الحرمين الشريفين pic.twitter.com/My9KTyRRkR — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) January 3, 2020

14’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من محمد قاسم على محمد البريك

12’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق رولي بوتيفاسيا لكن أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات

11’ هجمة مرتدة سريعة للفيصلي بعد تمريرة رائعة تصل إلى محمد قاسم الذي توغل بها لداخل يسار المنطقة ثم مررها على القائم القريب ابعدها الدفاع لترتد له من جديد ويسددها فى إتجاه المرمي لكنها بجوار القائم

10’ تمريرات فى منتصف الميدان وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء

9’ أول تبديل فى صفوف الهلال بدخول محمد جحفلي بديلًا لجانج هيون سوو بسبب الإصابة

8’ محاولات من لاعبي الهلال للإختراق والبحث عن ثغرة فى دفاعات الفيصلي

7’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

6’ توقف اللقاء لسقوط جانج هيون سوو ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

5’ مرتدة سريعة للهلال وتمريرة تصل على الجهة اليمني إلى جيوفينكو الذي مررها إلى المنطلق محمد البريك ليتوغل بها لداخل المنطقة ويحاول التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

4’ خطأ لصالح الهلال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على محمد كنو

3’ تمريرات تحضيرية من الخط الخلفي لفريق الهلال لبناء هجمة منظمة على دفاعات الفيصلي

2’ محاولات من لاعبي الفيصلي للضغط المبكر على حامل الكرة من لاعبي الهلال

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / أحمد كسار / عبدالله الحسن / عقيل بالغيث / حسين ال قريش / عبدالعزيز الدوسري / خالد الكعبي / أحمد العنزي / رمزي صولان / علي معدي

الفيصلي: يبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من مصطفى ملائكة / خالد الغامدي / رافييل سيلفا / إيفور روسي / محمد قاسم / حسين آل منصر / خاليم / يوسف الجبلي / رولي بونيفاكيا / أحمد أشرف / ويليام ألفيس دي أوليفييرا

البدلاء / محمد الواكد / محمد جحفلي / أمير كردي / ذعار العتيبي / محمد الشلهوب / نواف العابد / هتان باهبري / بافيتيمبي جوميس

االهلال: يبدأ المدرب رازافان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / جاينج هيون سو / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / جوستافو كويلار / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / أندري كارييلو / سالم الدوسري / صالح الشهري

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن الفيصلي يعيش موسمًا مميزًا ويقبع في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري نظير 20 نقطة، مما يؤكد أنه لن يكون هذا الخصم السهل بالنسبة للزعيم.

دائمًا وأبدًا ما تكون مباريات الكؤوس حافلة بالمفاجآت، وليس أدل على ذلك من الموسم الماضي عندما أٌقصي الهلال على يد التعاون في نصف النهائي وبنتيجة كبيرة مفاجئة، ولكن يأمل لوشيسكو في استعادة اللقب مجددًا لخزائن الموج الأزرق.

حقق الهلال انتصارًا تاريخيًا وكبيرًا على العدالة بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد الفيصلي في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./