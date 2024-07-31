الفيروس يهدد باريس .. شبح كورونا يصطاد ضحيتين من أمريكا في الأولمبياد

ليست الإصابة الأولى في الدورة الأولمبية

بعد ثبوت إصابة السباح البريطاني آدم بيتي، يواصل فيروس كورونا، حصد ضحايا جديد من الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الاختبار أثبت إصابة اثنين من نجوم السباحة الأمريكيين المتخصصين في المسافات الطويلة، ديفيد جونستون ولوك ويتلوك، بفيروس "كوفيد -19".

وأشارت إلى أنه لا يزال أمام جونستون بعض الوقت للتعافي قبل سباق 1500 متر حرة للرجال المقرر يوم السبت المقبل، وذلك بعدما احتل المركز الـ15 في سباق 800 متر حرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتأتي الاختبارات الإيجابية لجونستون وويتلوك، بعد يومين من ثبوت إصابة السباح البريطاني آدم بيتي بكوفيد-19 يوم الإثنين الماضي، عقب ساعات من حصوله على المركز الثاني في نهائي سباق 100 متر صدر للرجال.

ورفض المتحدثون باسم اتحاد السباحة الأمريكي تأكيد هذه الأنباء لديلي ميل، قائلين إن المنظمة "لا تنشر البيانات الصحية للرياضيين علنًا".

وهذه ليست الإصابة الأولى في الدورة، حيث جاءت نتائج اختبار العديد من الرياضيين إيجابية، بما في ذلك السباحة الأسترالية لاني باليستر التي كانت تأمل في الحصول على ميدالية في سباق 1500 متر حرة للسيدات، لكنها اضطرت إلى الانسحاب من الحدث وتم عزلها في غرفتها.

وجاءت نتيجة اختبار بيتي إيجابية بعد يوم واحد من إهدارها بفارق ضئيل، ذهبية سباق 100 متر صدر وتقاسمت الفضية مع الأمريكية نيك فينك، بينما تأمل في المنافسة بسباقات التتابع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.