الفيحاء يدق ناقوس الخطر .. درس لـ"غرور" النصر والهلال "يعاني" بدون هذا اللاعب!

حقائق مهمة من مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين

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حتى لو نجحت طوال دقائق المباراة، لا تتأكد من أنك حصلت على أي نقاط أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ إلا عندما تسمع الحكم، يطلق صافرة النهاية بشكل رسمي.

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هذا ما حدث في مباراة الهلال أمام الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

خطة الفيحاء نجحت لمدة 86 دقيقة؛ حتى استغل النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، كرة ثابتة لفريقه، مسجلًا هدف المباراة الأول، بطريقة أكثر من رائعة، وفيها إصرارًا كبيرًا، قبل أن يضيف الصربي أليكساندر ميتروفيتش "الثاني"، من ركلة جزاء.

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ونظرًا لما حدث في ليلة الجمعة الساخنة؛ يُمكن استخلاص مجموعة من الحقائق في مباراة الهلال أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء؛ على لنحو التالي..

الفيحاء "عقدة حقيقية" لنادي الهلال الكبير

نعم.. الفيحاء خسر أمام الهلال؛ ولكنه أثبت مرة أخرى، بأنه أكثر فريق في دوري روشن السعودي للمحترفين، يسبب المتاعب للزعيم، الذي دائمًا ما يفوز بالثلاثة والأربعة وحتى بالسبعة.

ويكفي القول إن الكفة متساوية بين ناديي الهلال والفيحاء، في آخر 8 مباريات بين الفريقين، في مختلف المسابقات المحلية.

انتصر الفيحاء، 3 مرات في آخر 8 مباريات بين الفريقين؛ وهو نفس العدد الذي عادله الزعيم الهلالي، في لقاء الليلة، مقابل تعادلين.

أهمية مالكوم دي أوليفيرا داخل نادي الهلال

مباراة الفيحاء أثبتت أيضًا وبما لا يدع مجالًا للشك، أهمية النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا "26 سنة"، داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

مالكوم غاب لأول مرة عن مباراة لنادي الهلال، منذ الانضمام إلى الفريق الأزرق في صيف 2023؛ وذلك بسبب معاناته من الإصابة.

ويقدّم النجم البرازيلي، حلولًا كثيرة؛ سواء بمهاراته أو فعاليته أمام المرمى، كما يستغله الجهاز الفني للزعيم الهلالي، على الجناح الأيمن أو خلف المهاجم؛ وهو ما لم يستطع أن يفعله مواطنه ميشايل ديلجادو.

وعلى الرغم من أن مالكوم، أحيانًا لا يقدّم المستوى المذهل في المباريات؛ ولكنه بتحركاته يستطيع فتح المساحات لزملائه في خط الهجوم؛ وهو الأمر الذي غاب أمام الفيحاء، حيث لم يفز الفريق، إلا من خلال الكرات الثابتة.

درس لـ"غرور" النصر قبل الموقعة الآسيوية

المستوى الرائع الذي قدّمه الفيحاء أمام الهلال، فضلًا عن التنظيم التكتيكي والدفاعي الذي ظهر به طوال 86 دقيقة، ربما يكون أكبر درس لنادي النصر، قبل مواجهة الفريقين، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، أسفرت عن مواجهة بين قلعة العالمي والفيحاء؛ الأمر الذي قابله الإعلام النصراوي، باحتفال مبكر بالتأهل إلى ربع النهائي.

الإعلام المنتمي إلى نادي النصر، رأى أن الفيحاء أسهل فريق من الممكن أن يواجهه زملاء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالمقارنة مع باقي المنافسين في نفس الدور.

لكن.. ما أظهره الفيحاء أمام الزعيم الهلالي، ربما يكون إشارة إلى أن المواجهة الآسيوية، لن تكون سهلة أبدًا على الفريق النصراوي، الذي يجب عليه أن يتخلى عن الغرور، وإلا سيجد نفسه خارج دوري الأبطال.

SHAHID