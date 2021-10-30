الفيحاء والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفيحاء والنصر في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في مدينة الملك سلمان الرياضية

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

النصر 0 ×0 الفيحاء

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل الفيحاء:

التشكيل| 4-3-3

ستويكوفيتش

مخير الرشيدي - سامي الخيبري - حسين الشويش - أحمد بامسعود

ريكاردو ريلر - عبد الرحمن السفري - باناجويتس

صامويل أوسو - رامون لوبيس - أمادو موتاري

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبد الله

سلطان الغنام - علي لاجامي - فونيس موري - محمد قاسم

عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري

سامي النجعي - عبد الفتاح عسيري - تاليسكا

فينسنت أبو بكر

النصر قادم من خسارتين على التوالي من الهلال والاتفاق، ودع بالأولى دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، وتراجع في جدول الترتيب بعد الثانية إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.

يمتلك نادي الفيحاء 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، ليحتل بذلك المركز الخامس، وكانت آخر مبارياته ضد الباطن وانتهت بخسارته بهدفين دون رد.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الفيحاء والنصر ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين على مدينة الملك سلمان الرياضية.