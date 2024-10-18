الفيحاء أكبر دليل .. سالم الدوسري يعيش "معاناة ميسي السابقة" وعلى الهلال عدم الخوف من غياب ياسين بونو!

الهلال يواصل إسقاط منافسيه..

"من الذي يستطيع إيقاف الهلال؟!".. أصبح هذا السؤال اعتياديًا، بعد كل مباراة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال فاز على أرضه ووسط جماهيره بملعب "المملكة أرينا"، مساء اليوم الجمعة، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء (3-0)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذه النتيجة.. حافظ الزعيم على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد "الوصيف"، والذي سيخوض مواجهة قوية ضد القادسية، غدًا السبت، ضمن منافسات نفس الجولة.

وفي المجمل.. وصل الهلال إلى 53 مباراة متتالية "بدون أي هزيمة"، في جميع المسابقات المحلية؛ على بُعد مواجهتين فقط من معادلة رقم النادي الأهلي السعودي التاريخي "55 لقاءً".

GOAL

إذًا.. كيف تحقق فوز نادي الهلال على الفيحاء؟!

يدين الهلال بالفضل إلى لاعبيه المحليين تحديدًا، في الفوز على الفيحاء، مساء اليوم الجمعة؛ والذين أظهروا مستويات أكثر من رائعة، قبل قمة العين الإماراتي المرتقبة، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية، مساء الإثنين القادم.

البداية كانت مع الحارس محمد الربيعي، الذي اضطرته الظروف للمشاركة لأول مرة بقميص نادي الهلال، وذلك منذ الانضمام إليه في يناير 2024، قادمًا من عملاق جدة الأهلي.

الربيعي شارك في مباراة الفيحاء؛ بسبب إصابة المغربي ياسين بونو، الحارس الأساسي للزعيم الهلالي، و"بديله الأول" الدولي السعودي محمد العويس.

وعلى الرغم من غيابه عن أجواء المنافسة لفترات طويلة؛ إلا أن الربيعي ظهر بثباتٍ كبير للغاية، وأنقذ أكثر من هجمة خطيرة لنادي الفيحاء؛ ليخرج بشباك نظيفة في مشاركته الأول.

وتكررت الثغرات الدفاعية الهلالية، التي اشتكى منها جيسوس كثيرًا في الموسم الحالي، وذلك في مواجهة الفيحاء؛ إلا أن الربيعي كان في كل مرة يكون حائط الصد الأول؛ ليوجه رسالة إلى الزعيم وجماهيره؛ وهي: "لا خوف على حراسة المرمى في غياب بونو".

سالم الدوسري و"سيناريو ليونيل ميسي"

أما سالم الدوسري.. أثبت مرة أخرى قيمته الكبيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على خلاف ما يحدث معه في صفوف المنتخب السعودي.

وتعرض سالم لهجوم عنيف للغاية، بسبب مستواه السيئ مع منتخب السعودية، وسط مطالبات مستمرة باعتزاله الدولي؛ لكن.. البعض يغفل عن أنه يلعب في صفوف الأخضر بـ"غير مركزه"، سواء كمهاجم ثان أو وسط ملعب.

مع الهلال.. يجد سالم حرية كبيرة للإبدع؛ حيث ينطلق دائمًا من مركز الجناح الأيسر إلى العمق؛ ما يجعله يضرب دفاعات الخصم بـ"مهاراته" و"ذكائه".

وأثبت هذا اللاعب راحته الكبيرة باللعب مع الهلال بعكس المنتخب الوطني؛ عندما احتفل بهدفه في شباك الفيحاء، مساء اليوم الجمعة؛ بإخراج "واقي قصبة الساق" التي تحمل صورته مع جائزة أفضل لاعب في آسيا، إلى جانب تقبيله شعار الزعيم.

وما يحدث لسالم حاليًا، يذكرنا بمعاناة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قبل عام 2021 تحديدًا؛ حيث كان يبدع في صفوف فريقه الأسبق برشلونة الإسباني، بينما يقدم مستويات غير جيدة أو لنقل "يظهر بأداء مغاير" مع منتخب بلاده.

وكان ميسي يتعرض للهجوم من الأرجنتينيين أنفسهم، قبل أن يقودهم للتتويج ببطولتين في كوبا أمريكا، واللقب الأغلى وهو كأس العالم "قطر 2022"، في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة؛ لذلك.. فليأمل السعوديون أن يتكرر نفس السيناريو مع سالم، وأن يتغير حاله في المنتخب الوطني، ويقدم نفس المستويات التي يظهر بها مع الهلال، نحو كتابة المجد الدولي.