رئيس الفيحاء: موقفنا في قضية النصر ليس ضعيفًا

رئيس الفيحاء يتحدث عن أزمة النصر وعبد الله آل سالم

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد عبد الله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، على أن موقف ناديه في قضية اللاعب عبد الله آل سالم ضد نادي النصر ليس ضعيفًا كما يردد البعض، وأنه سليم قانونيًا.

وقال أبانمي خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "من حقنا أن نتشبث بموقفنا ونطالب لها كاملة، ومن حقنا المطالبة بقيمة انتقال آل سالم إلى النصر".

وتابع: "تم رفع خطابًا إلى إدارة تراخيص الأندية لرابطة دوري المحترفين السعودي، لسداد النصر ثلاثة ملايين ريال قيمة انتقال آل سالم إلى النصر، مستندين بخطاب تفعيل العقد الذي أرسله البريكي حينها".

رئيس الفيحاء أردف: "القضية منظورة في الوقت الراهن ولم يصدر فيها حكمًا، وبالتالي هي لن تؤثر في موقف النصر في نيل الرخصة الآسيوية من عدمها هذا الموسم، ولكن قد تؤثر في الموسم المقبل على حسب نوع الحكم والتنفيذ، وهدفنا حفظ حقوقنا وتثبيت المبلغ، كما نسعى إلى الاتفاق مع النصر على حل يرضي جميع الأطراف".

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واختتم عبد الله أبانمي تصريحاته مشيرًا إلى أن اللاعب ليس ضمن خيارات المدرب البرتغالي خورخي سيماو، لأنه مقتنع بالمجموعة الحالية من اللاعبين.

جاء ذلك بعدما تعاقد النصر مع عبد الله آل سالم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقال الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر، ثم القيام بشراء عقده بشكل نهائي.