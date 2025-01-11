"أحتاج مراجعة القانون" .. مدرب الفيحاء يسخر من ركلتي جزاء الاتحاد ضد فريقه

مدرب الفيحاء يعترض على ركلتي جزاء الاتحاد

أبدى المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الفيحاء، غضبه من احتساب ركلتي جزاء ضد فريقه لصالح الاتحاد، خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين.

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وتعادل الفيحاء أمام الاتحاد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما بالجولة 14، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال بيدرو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "يبدو أنني أحتاج لمراجعة قانون احتساب ركلات الجزاء من لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، وأيضًا مراجعى متى يتم استدعاء الحكم من جانب غرفة الـVAR".

وشدد مدرب الفيحاء، على أنه لا يقصد انتقاد أداء الحكم من تصريحاته، رغم ما قاله عن احتساب ركلتي الجزاء!

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وواصل: "لعبنا مباراة صعبة ضد خصم قوي، ولاعبونا قدموا كل ما لديهم للحصول على أفضل نتيجة".

واستطرد قائلًا: "سعيد بالنقطة التي حصلنا عليها أمام الاتحاد، وأشكر اللاعبين على التزامهم وتنفيذهم الخطة، ونحن الآن في حاجة لنتائج إيجابية لتعزيز الثقة".

واختتم إيمانويل تصريحاته قائلًا: "كان علينا التماسك بعد هدفنا القاتل، ولكن الجهد الكبير الذي بذله اللاعبين تسبب في استقبالنا لهدف التعادل".