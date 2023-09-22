الفوضى مستمرة .. بيكيه يدعو الجماهير للاستحمام في نافورة عامة!

رد صارم من عمدة مدينة ملقة

فوضى جديدة تسبب فيها النجم الإسباني جيرارد بيكيه بعد اعتزاله كرة القدم، بعدما شجع الناس على الاستحمام بإحدى النافورات بمدينة ملقة.

بيكيه اعتزل كرة القدم بشكل نهائي بمنتصف الموسم الماضي، وقرر بعدها إنشاء دوري الملوك الخاص به، وهي بطولة كرة قدم ترفيهية يتم بثها على الإنترنت.

المسابقة من المقرر لها أن تصل إلى مدينة ملقة في 14 أكتوبر القادم وسط حملة هائلة من الدعايا الإعلانية لهذا الحدث الذي تسبب في تغيير موعد مباراتين لفريق ملقة بدوري الدرجة الثانية الإسبانية.

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صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن استغلال أسطورة برشلونة لهذه المناسبة لعمل حملة تسويقية لدوري الملوك، بمطالبة الجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر لحضور مباريات المسابقة في المدينة، بالاستحمام في نافورة فوينتي ديل أوبيسبو مقابل الفوز بتذكرة.

وأوضحت أن هذا المكان الذي ذكره بيكيه لا يسمح بمثل هذه التصرفات، بل هناك نافورة أخرى المعروفة باسم " تريس جراسياس" والتي يحتفل عندها مشجعو ملقة بنجاحات الفريق وحتى ذلك لا يحدث بصفة دائمة.

ومن جانبه قال فرانسيسكو دي لا تور عمدة المدينة ردًا على طلب بيكيه:"نحن نطلب منه أن يفعل أشياء أكثر إثارة للاهتمام، مثل مدرسة تدريب للمواطنين وتشجيعهم على مواصلة دراستهم وتحسين سلوكهم، نحن لسنا في مدرسة لتعليم الشغب".

يذكر أن نشاط النجم المعتزل البالغ من العمر 36 سنة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "تويتش" تسبب في حالة هائلة من الجدل على مدار الأشهر الماضية.