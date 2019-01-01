بعد الفوز على بولونيا ساري يدخل تاريخ يوفنتوس

مدربان فقط يتفوقان على ساري

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس انطلاقته الرائعة مع فريقه، بعد الفوز على بولونيا بالأمس ودخل التاريخ.

وحقق يوفنتوس فوزاً صعباً وهاماً بالأمس على بولونيا، بهدفين لهدف في الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وبعد فوز الأمس أصبح ساري ثالث أفضل مدرب يحقق نتائج في أول 10 مباريات له في تاريخ السيدة العجوز، ويتفوق عليه مدربين فقط.

بعد عشر مباريات، حقق ساري الفوز في ثمانية منها وتعادلين، وتفوق عليه كل من كارلو بارولا بواقع تسعة انتصارات وتعادل وحيد، ورينو مارشي تسعة انتصارات وهزيمة.

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وتعادل يوفنتوس هذا الموسم تحت قيادة ساري، مع فيورنتينا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المحلي، وأمام أتلتيكو مدريد الإسباني في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يستعد لمواجه لوكوموتيف موسكو يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.